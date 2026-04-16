Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir’de taksi ücretlerine Nisan ayı içinde ikinci kez zam gündeme geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yarın gerçekleşecek Nisan ayı meclis toplantısında zamla ilgili nihai kararın alınması bekleniyor.

Öte yandan yeni düzenleme kapsamında İzmir merkez taksiler için kısa mesafe ücreti 210 TL olarak belirlendi. Bu doğrultuda talep edilen zam oranının yüzde 16 olduğu ifade edildi.

İzmir merkez lüks ticaret tarifesi 300 TL, Çeşme taksi ücret tarifesi 310, Bayındır taksi ücret tarifesi 210, Selçuk taksi ücret tarifesi 400 TL, Karaburun taksi ücret tarifesi 291, Tire taksi ücret tarifesi 230, Ödemiş taksi ücret tarifesi 230, Kiraz taksi ücret tarifesi 210, Beydağ 210, Bergama 230, Kınık 280, Dikili 280 TL olarak talep edildi.