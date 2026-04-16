Son Mühür- AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet sait Başdaş, Konak'ta tarihi Agora bölgesinin yol çilesine dikkat çekti.

''İzmir Agorası çevresinde, Ali Reis Mahallesi 969 Sokak’ta tam 5 aydır değişmeyen bu manzara kabul edilemez!

Sokak adeta darmadağın…'' hatırlatmasında bulunan ve söz konusu sokakta iki engelli vatandaş bulunduğun işaret eden Başdaş,

''Biz bile yürümekte zorlanıyoruz!

Peki bu sokakta yaşayan vatandaşlarımız, özellikle engelli vatandaşlarımız nasıl yürüsün?

Engelli vatandaşlarımıza saygınız bu mu?'' diye sordu.

Bunun sorumlusu kim?



''Engelli bireylerin kullanacağı yollar özenle, erişilebilir ve güvenli şekilde düzenlenmelidir!

Bu ihmal kabul edilemez!'' mesajı veren Mehmet Sait Başdaş,

''Soruyoruz:

5 aydır bu sokak neden görmezden geliniyor?

Bu ihmalkârlığın sorumlusu kim?

Açık çağrımızdır:

Bu sokak derhal düzenlenmeli, özellikle engelli vatandaşlarımız için erişilebilir ve güvenli hale getirilmelidir'' çağrısında bulundu.