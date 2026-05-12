İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksi şoförü, müşteri olarak aracına aldığı şahıs tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Uzundere otobanı mevkisinde dün gece saat 21.15 sıralarında meydana gelen olayda, saldırganın ücret ödeme bahanesiyle sürücüyü oyalayıp gasp etmeye çalıştığı öğrenildi.

Önce para uzattı sonra bıçak çekti

Edinilen bilgilere göre, kimliği belirlenen erkek şüpheli ineceği noktaya geldiğinde para verme simülasyonu yaparak şoföre yaklaştı. Bu sırada yanında taşıdığı bıçağı aniden çıkaran saldırgan, sürücünün boğazına dayayarak paraları istedi. Araç içinde çıkan arbede sırasında boynundan yaralanan taksi şoförü, panikle araçtan inerek kendini korumaya çalıştı. Yaralı halde direksiyon başına tekrar geçen sürücü, olay yerinden uzaklaşarak durumu polise bildirdi.

Şüpheli yakalandı, sürücü tedavi altında

İhbarın ardından bölgede çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan taksi şoförünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Emniyetteki işlemleri süren saldırganın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Dehşet anları araç kamerasında

Yaşanan korkunç saldırı, taksinin içindeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin parayı uzatır gibi yaptığı anlar, bıçağı şoförün boğazına dayadığı saniyeler ve sürücünün yaralanmasına rağmen verdiği mücadele net bir şekilde yer alıyor. Polis, görüntüler üzerinden incelemelerini tamamlayarak dosyayı savcılığa teslim etti.