Son Mühür/Selda Meşe- Ekonomik kriz vatandaşı derinden etkilerken kimi elindekini icra yoluyla satışa çıkarmak zorunda kaldı, kimi ise uygun fiyatlı mal mülk edinirim düşüncesiye icra ilanlarına yöneldi.



Uygun fiyatlı konut arayışındaki vatandaş için fırsat kapısı haline gelen bu durum, vatandaşı icra ilanlarına yöneltti.

İzmir'in merkez ilkçesi Konak'ta iki katlı bina satışa çıkarıldı



Konak Gürçeşme mahallesinde bulunan iki katlı bina İzmir 7.Sulh mahkemesi tarafından satışa çıkarıldı. 41940 Ada, 21 Parsel'de bulunan taşınmazın 2 katlı mesken olarak kullanıldığı belirtildi.Taşınmaz, konum olarak toplu taşıma araçlarının güzergahı olan 3617 Sokağa yaklaşık 30 metre uzaklıkta bulunuyor. Yüz ölçümü 88,00 metre kare olan bina için belirlenen satış bedeli 4 milyon TL olarak açıklandı.

Taşınmaz için yapılacak ilk açık artırma tarihi, 4 Haziran 2026 saat: 12.02, ikincisi ise 1 Temmuz 2026 12.02 olarak açıklandı.

Karabağlar'da bodrum kat satışta



Karabağlar Vatan Mahallesi, 2818 ada ,109 Parsel'de bulunan bodrum kat satışa çıkarıldı. Yüz ölçümü 1.885 metre kare daire için belirlenen satış fiyatı 1 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. Taşınmazın; konum ve ulaşım açısından merkezde yer aldığı, vatandaşın günlük ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceği imkanlara yakın çevrede olduğu belirtildi.

Taşınmaz için yapılacak ilk açık artırma tarihi, 16 Haziran 2026 saat: 11.19, ikincisi ise 16 Temmuz 2026 11.19 olarak açıklandı.

Torbalı'da 2+1 daire icradan satışta

Yemişlik mahallesi 1139 Ada, 3 Parsel'de bulunan 4 katlı binada bulunan taşınmaz, Torbalı İcra Dairesi tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu talşınmaz 6012 sokak ile bahçe yönü cepheli olup, yüz ölüçümü 711,02 metre karedir. Yeni yapılaşmaların olduğu, yeni gelişmekte olan, kısmen dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgede kalan daire için belirlenen satış fiyatı 3 milyon 200 bin TL oldu.

Taşınmaz için yapılacak ilk açık artırma tarihi, 9 Haziran 2026 saat: 14.10, ikincisi ise 7 Temmuz 2026 14.10 olarak açıklandı.