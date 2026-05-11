İzmir’in Karabağlar ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Yol kenarında top oynadığı ifade edilen 6 yaşındaki Işıl Keski, otobüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Esendere Mahallesi’nde meydana geldi!

Kazanın, Karabağlar ilçesine bağlı Esendere Mahallesi’nde meydana geldiği öğrenildi. İddialar çerçevesinde A.D. kontrolündeki 35 S 00662 plakalı otobüs, yolda top oynayan çocukları fark ederek durdu.

Bir süre sonra yeniden hareketlenen otobüsün, yola devam ettiği esnada sol arka teker kısmıyla aracın altına giren 6 yaşındaki Işıl Keski’ye çarptığı ifade edildi.

Hastanede hayatını kaybetti!

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Ağır yaralanan küçük çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini tamamlamasının ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Işıl Keski hayatını kaybetti.

Otobüs sürücüsü gözaltında!

Kazanın ardından polis ekipleri, otobüs sürücüsü A.D.'yi gözaltına aldı.