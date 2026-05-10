İzmir’in Karabağlar ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye otomobil çarptı. Çarpmanın ardından sürücü olay yerinden uzaklaştı ve bölgede görev yapan polis ekipleri trafiği durdurdu. Yavru kedi için seferber olan polis ekiplerinin bu davranışı vatandaşlardan takdir topladı. Olay, Bozyaka Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde gerçekleşti.

Gelen bilgiler çerçevesinde, trafikte karşıya geçmeye çalışan yavru kediye sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yavru kedi yolda hareketsiz kalırken, sürücünün durmadan bölgeden uzaklaştığı belirtildi.

Ekipler trafiği durdurdu!

Polis memurları tarafından yolda yatan yavru kedi farkedilirken, trafiği kontrollü şekilde durduran ekipler, yavru kediyi yol kenarına götürdü.

Yapılan kontroller sonucunda yavru kedinin hayatını kaybettiği belirlendi. Daha sonra olay yerine çağrılan belediye ekipleri, kedinin cansız bedenini aldı.

Vatandaşlardan teşekkür!

Olay sırasında polis ekiplerinin gösterdiği hassasiyet çevrede bulunan vatandaşların da takdirini topladı.