Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi mayıs ayı birinci olağan meclis birleşiminde 30 Ekim 2020 depreminde konutları zarar gören vatandaş için tahsis edilen geçici konutlarla ilgili önemli bir karara imza atıldı. Karabağlar’ın Yaşar Kemal Mahallesi’nde bulunan toplam 224 bağımsız bölümü kapsayan sosyal destek sürecinin tahliyeler tamamlanana kadar devam edeceği belirtilen önerge, oy çokluğu ile meclis gündemine geldi. Alınan karara göre, mülkiyeti belediyeye ait olan bloklardan bir kısmının tahliyesi tamamlanarak geri teslim alınırken, tahliye süreci devam eden diğer bloklardaki depremzedelerin fatura yükümlülükleri Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından üstlenilecek. Bu kapsamda söz konusu konutlara ait su giderleri 1 Ocak 2025, elektrik ve aidat giderleri ise 12 Eylül 2025 tarihlerinden itibaren ilgili müdürlük bütçesinden ödenecek.

“Bizler noter makamı değiliz”

Konuyla ilgili söz alarak divanın ardından söz konusu raporu bir kez daha okuyan AK Partili meclis üyesi Ercan Tekin, “Bize gelen bilgi burada kalanların işgalci olduğu, ihtiyaç sahibi olmadığı, üzerine tapuları olduğu. Bu konuyla alakalı geriye dönük olarak yapılmış, bugün de o kararın geriye dönük alınması noktasında bir irade konuldu biz de karşı çıktı. Bu kararlar çıkıyor sonra kılıfına uydurulmak için meclise getiriliyor. Bizler noter makamı değiliz. Her şeyin onaylanması gibi bir durum yok hele de geriye dönük bir işlemin önümüze konulması doğru değil” ifadelerini kullandı.

“Kötü niyetli arkadaşların varlığı aşikar”

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız da “Bunu komisyonda da detaylı tartıştık. Plan ve Bütçe komisyonu başkanından bilgilendirme talebimiz var. Bu anlamda üç daireden bahsedildi. Geçtiğimiz dönemlerde burada maalesef deprem süreci sonunda oy birliğiyle tahsis ettiğimiz hak sahibi olmayıp elinde tapusu olup bunu suistimale çeviren kişilerin kaldığını ben de biliyorum. Burada kötü niyetli arkadaşların varlığı aşikar. Belediyemizin sağladığı iradeyi evleri olmasına rağmen burada oturduğu hatta bir kısmı da başkalarına kira verdiği… Eğer bu arkadaşlar bu kategoridelerse elektrik ve su kullanımını sağlayıp ödüllendirmiş gibi oluruz. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi verilirse… Bu hakkı Onat Tüneli’nde mağdur olan vatandaş için de kullanabiliriz. Bizim verdiğimiz daireyi kiraya verdiyse, kendilerinin dairesi varken burada oturuyorsa ve bu anlamda da şuna dikkat etmek lazım, geriye dönük uygulamayı da doğru bulmuyoruz. Zamanında getirilmesi lazım. Bu hususlar hakkında bilgilendirilirsek ona göre görüş bildirmek isteriz” dedi.

“Kaymakamlık ve kolluk kuvveti” çağrısı

CHP’li meclis üyesi Onur Saatlı, “Burada bürokrat arkadaşlar sürecin yasal sürede bitmesi için prosedürleri yerine getirmişler. Ancak bu vatandaşın tahliye edilmesi için ilgili kaymakamlığın talimatı ve kolluk kuvvetiyle bu konutların boşaltılmasına muhtaç durumdayız. AK Partili mensup meclis üyesi arkadaşlar da kaymakamlıkla temasa geçti ama ilerleme kaydedemediler. Bu konutlar henüz boşaltılabilmiş değil. Vatandaşların depremzede olmasından dolayı hassasiyet gösteriyoruz. Elektrik ve su paralarını ödeyeceğiz fakat vakti zamanı geldiğinde bu da vatandaştan rücu edilecek. Burada kamu zararı söz konusu değildir. Evlerin boşaltılması için de kaymakamlığın kararı gerekiyor” diye konuştu.

“Bu kategoride olan varsa…”

“Candaş Bey 7 kişi olduğunu bir kişinin benim anlattığım konumda olduğunu söyledi. Derdimiz kötü emsal olmasın” mesajı veren AK Partili Yıldız, “Gerçekten 7’si depremzedeyse biz oy birliği yapmak istiyoruz. Hikayeyi geçmişten bildiğimiz için… İlgili genel sekreter arkadaşımız çok mağdurdu. Bu kategoride olan varsa tavır koyalım, yoksa destek olalım” mesajı verdi.

“Bir kişi böyle durumda”

CHP’li meclis üyesi Candaş Yeter, “O dönem sadece bir depremzedenin dışarıda evi olmasına rağmen evini kiraya verip bizim konutlarımızın kullandığı. Ancak bu sürede sayı artmışsa bilemeyeceğiz” dedi. Saatlı ise “Sayı artmadı. Bir kişinin böyle bir durum olduğu. 7 konutu tahliye edemedik” diye konuştu.