Son Mühür / Yağmur Daştan - Bayraklı Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin tıkanması sonrası kamu emekçileri eylemlilik kararı alırken süreçte tansiyon giderek yükseliyor. Belediye yönetimi ile Tüm Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube arasındaki müzakerelerde uzlaşılamaması üzerine memurlar, belediye binası içinde de eylemlerini sürdürme kararı aldı. Memurlar, belediye koridorlarında oturma eylemi başlattı.

Tüm sendikalardan güç birliği

Memurlar, “Haklarımızı alana kadar durmayacağız” mesajı verirken; sendikalar ise alın teri için ‘güç birliği’ oluşturdu. Birlik Yerel-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen ve Bağımsız Yerel Hak-Sen, kamu emekçilerinin haklarını alabilmek için yan yana mücadele ederek memur emekçilerinin yanında oldu.

"Kazanan Bayraklı emekçisi olacak"

Sendika temsilcileri tarafından yapılan ortak açıklamada, “Bayraklı da katlarda koridorlarda oturma eylemi başladı. Belediyelerin her santimetrekaresi eylem noktası. Haklarımızı alana kadar Bayraklı’da eylemler devam edecek. Birlik Yerel Sen, Tüm Bel Sen, Tüm Yerel Sen, Turk Yerel Hizmet Sen, Bağımsız Yerel Hak Sen ortak kararlar ile mücadelesini sürdürüyor. Kazanan Bayraklı memuru olacak, kazanan Bayraklı emekçisi olacak” mesajı verdi.