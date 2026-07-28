Son dönemde enerji cephesinden gelen sıcak haberler, sabah akşam direksiyon başında olan vatandaşların beklentilerini iyice yükseltti. Bir süredir pompadaki rakamların ağırlığı altında ezilen sürücüler, nihayet bekledikleri o ferahlatıcı haberi aldı.

Ortadoğu'da Sükunet, İzmir'de Bereket

Uluslararası basında haftalardır yer alan çatışma ve savaş gerilimi yerini daha sakin bir gündeme bırakınca, küresel petrol piyasası anında tepki verdi. Fiyatlardaki o amansız yükseliş yerini sert bir düşüşe bıraktı. Ege'nin incisi, ticaretin ve sanayinin en hareketli merkezlerinden biri olan İzmir için bu durum paha biçilemez. Alsancak Limanı'na yük taşıyan kamyoncudan, her sabah Çiğli'den Bornova'ya işe gitmek zorunda olan beyaz yakalıya kadar herkesin cebi bayram edecek.

Akaryakıt Bütçesi Rahatlıyor

Trafiğin en yoğun olduğu saatlerde İZBAN yerine kendi aracını tercih etmek, son zamlardan sonra bayağı bir lüks haline gelmişti. Kontak açmanın bile stres yarattığı şu günlerde, motorine gelmesi kesinleşen 2,95 liralık devrim niteliğindeki indirim ilaç gibi yetişti. İşe gidip gelirken yapılan hesaplar, market alışverişinden kısılan paralar artık biraz daha vatandaşın cebinde kalacak.

İzmir Pompalarında Güncel Durum

Şu anda İzmir'de motorinin litre fiyatı 79,90 TL gibi oldukça yüksek bir sınırda duruyor. Yarın sabah istasyonlara giren İzmirliler bambaşka bir manzarayla karşılaşacak. Yapılacak indirim sonrasında bu rakamın 76,95 TL seviyelerine kadar inmesi öngörülüyor. Sadece birkaç liralık düşüş gibi görünse de, 50 litrelik standart bir depoda sağladığı kazanç, İzmirlilerin ay sonu cüzdanında hissedeceği çok net bir rahatlama demek.