Son Mühür/ Emine Kulak- Gaziemir’in Aktepe Mahallesi'nde Sevinç Grup'a ait konut ve depo olarak kullanılan binada yıkım hazırlıklarına başladığı görüldü. Sabah saat 09:00 itibariyle yıkım için belediye ekiplerinin alana geldiği belirtildi. İzmir Büyük Belediyesi’nin talimatıyla Gaziemir Belediyesi’nin araçları alana gönderildi. Son gelişmelere göre ise söz konusu yapıda yıkım öncesi boşaltma işlemleri sürüyor. Şirket yetkilileri bölgede 2 bin 400'ün üzerinde ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı bulunduğunu belirterek yalnızca kendi binalarının hedef alınmasına tepki gösterdi. Şirket, binayla ilgili davanın sürdüğünü ve bilirkişi raporuna itirazlarının henüz sonuçlanmadığını belirtti. Şirket yetkilileri, bilirkişinin belediyenin hatalı ölçüm yaptığını öne sürdü.

"Sadece bir yapıyı yııkıyorlar"

Belediyenin hatalı ölçü yaptığını öne süren Sevinç Grup Şirket yetkilisi, “Bilirkişi belediyenin hatalı ölçüm yaptığını tespit etti. Belediye ölçmeden yazdı çizdi, gitti. Bilirkişi önemli aşama. Belediyenin davayı kaybetmesi olası. Bu bölgede 2 bin 400 tane binadan sadece bir yapıyı yıkıyorlar. Mahkemesi devam eden yapı bizim yapı. Diğerleri mahkemeden sonuç almış, yıkım kararı var” dedi.

“Gaziemir Belediyesi direndi, İzmir Büyükşehir Belediyesi yıkın dedi”

Gaziemir Belediyesi’nin yıkım talimatını İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden aldığını söyleyen Şirket Yetkilisi, “Gaziemir Belediyesi’ne, yıkımı İzmir Büyükşehir Belediyesi dayattı. Gaziemir Belediyesi bir süre direndi, yasal yıkım olmadığını belirti. Envanter çalışmamız tamamlanmadı dedi. Eşitlik konusunu zedeleyeceğini söyledi. Tekrar düşünülmesi yönünde İzmir Büyükşehir Belediyesine yazı yazdı. Büyükşehir kural nizam bilmiyor. Gaziemir Belediyesi talimat ile yıkıma gelmiş” diye konuştu.

“Boşaltma işlemleri devam ediyor”

Şirket yetkilisi bina içerisinde değerli malzemelerin olduğunu ancak yine de yıkıma başlandığını söyleyerek, “Binanın içinde değerli malzemeler var, içerdeyken mi yıkacaksınız? Şuanda boşaltma işlemleri devam ediyor. CİMER’e de başvuru yapmıştık. Gaziemir belediyesi burayı yıkmak suçtur demiş ama İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi’ne ret vermiş” şeklinde ifadeler kullanıldı.