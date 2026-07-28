Son Mühür- İzmir Aliağa’daki Gemi Söküm Tesisleri’nde söküm bekleyen bir yakıt tankerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevleri itfaiye ekipleri dev köpük kulesiyle bastırdı.

Aliağa Gemi Söküm Tesisleri’nde hareketli saatler yaşandı. Tesis bünyesinde bulunan ve yakıt tankeri olarak kullanılan dev gemide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın patlak verdi. Rüzgarın da sert esmesiyle alevler kısa sürede gemiyi sarıverdi. Felaketin eşiğinden dönüldü.

Büyük filo şantiyeye sevk edildi

Yangın ihbarı düşer düşmez İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı alarm durumuna geçti. Bölgeye adeta çıkarma yapıldı.

Ekipler; 3,5 tonluk bir arazöz, 15 ve 18 tonluk iki dev araç, 56 metrelik köpük kulesi ve afet yönetim aracıyla birlikte 16 kişilik uzman personeli olay yerine sürdü. Zamanla yarış başladı.

Hangarlar ve diğer gemiler son anda kurtarıldı

Alevlerin hemen yanında yakıt ve yağ hangarları bulunuyordu. Sıkışık nizamda duran diğer gemiler de cabası. İtfaiye erleri, yangının çevredeki yapılara ve tesisteki diğer gemilere sıçramasını engellemek için adeta duvar ördü. 56 metrelik köpük kulesiyle yapılan nokta atışı müdahaleler sonuç verdi. Alevlerin önü kesildi.

Can kaybı yok, soğutma mesaisi sürüyor

Yoğun müdahalenin ardından yangın nihayet kontrol altına alındı. Olayda sevindirici haber ise herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmaması oldu.

Facianın kıyısından dönülen tesiste ekipler işi sıkı tutuyor. Yüksek ısı nedeniyle yeniden baş gösterme ihtimali olan alevlere karşı bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız sürüyor.

