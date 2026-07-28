Son Mühür / Yağmur Daştan - Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) mutlak butlan kararı sonrası Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasının ardından tüm Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de istifa hareketi deva ediyor. İlçe yönetimleri birer birer istifalarını açıklarken bir istifa da Tire’den geldi. Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu ve CHP Tire İlçe Yönetimi CHP’den istifa ettiklerini duyurdu. İlçe yönetiminde 16 kişilik meclis grubundan bir ismin CHP’de kaldığı diğer isimlerin ise istifa ettiği öğrenildi.

CHP İlçe binasında bir araya gelen partililer, toplu şekilde istifa ettiklerini duyurdu. Tire Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Hayati Okuroğlu resmi olarak CHP'den istifa edip, Yeni Parti'ye geçeceğini, CHP İlçe Başkanı Gürol Soyuer ile birlikte açıkladı.

“Hizmetlerimize devam edeceğiz”

Konuyla ilgili Son Mühür’e açıklamalarda bulunan Tire Belediye Başkanı Okuroğlu, “Elbette partiden ayrılmak üzücü bir şey ama bu süre zarfında yönetimimizle birlikte ortak karar alarak hareket ediyoruz. Hem ülkemize hem de İzmir’e hayırlı olsun. Bugüne kadar bir süreç geçirdik, bundan sonra da kimseyi kırmadan ve üzmeden belediyeye hizmetlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.