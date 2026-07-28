Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa’nın ‘efsane başkanı’ olarak bilinen Mehmet Ayçil de Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ettiğini duyurdu. CHP’deki mutlak butlan süreci hakkında yaşananları eleştiren Ayçil, kararla birlikte genel başkanlık koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi. Yıllar önce Kılıçdaroğlu’na karşı genel başkanlık yarışında Muharrem İnce’ye destek veren isimlerin başında geldiğini hatırlatan Ayçil, Kemalpaşa’da partiye ilçe binası kazandırdıklarını da hatırlatarak “Altın yumurtlayan tavuğu butlancılara bırakıyoruz” çıkışı yaptı.

“Kendimize yeni bir yol açtık”

“Partiden üzülerek ayrılıyoruz, bunlarla olmayacağı belli” sözleriyle açıklamalarına başlayan Ayçil, “Onlar bize bir hak tanımadılar. Biz istemeye istemeye partimizden ayrıldık, kendimize yeni bir yol açtık. Yeni yolda iktidarı yakalayacağımızı umuyorum. Parlamenter sistemi geri getirmeyi istiyoruz ve seve seve Özgür Özel’in yanındayız” dedi.

“Eninde sonunda geri döneceğiz”

Doğuştan CHP’li olduğunu ancak öğretmen olduğu için 2003 yılında emekli olduktan sonra partiye resmen üye olduğunu söyleyen Ayçil, “2004’te de ilçe başkanı oldum. Kemalpaşa ilçe binasını alan benim, biz ilçe yönetimi olarak o binayla kalkındık. İlçe başkanıydım, 'Bina alacağız' diye tutturdum. Hatta bana 'Emeklilik ikramiyeni buraya yatırırsın, akıllı ol çok hayal kuruyorsun' dediler. Biz hayallerimiz gerçekleştirmek için elimizden geleni yaptık. Halkımız çok destek verdi, bugün Özgür Özel’e verdikleri gibi. Binamızı aldık. O bina benim için çok önemli. İktidar partisinin bile Kemalpaşa'da kendine ait bir binası yokken CHP'nin binası vardı. Altında bir fırın vardı, orayı da kiraya verip giderlerden kurtulduk. Gayet güzel oldu. Şimdi de altın yumurtlayan tavuğu butlancılara bırakıyoruz. Ama bu burada kalmayacak. Eninde sonunda biz o partiye geri döneceğiz” dedi.

“O günden beri tutumum belli”

“Ben Kemal Bey’e ve yönetime mesajımı Muharrem İnce’nin genel başkan adayı olmak için yola çıktığında verdim” mesajı da veren Ayçil, “30 ilçe başkanın arasında bir tek ben Noter’den imza verdim Muharrem İnce için. O günden beri benim tutumum belli zaten” diye konuştu.