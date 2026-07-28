Son Mühür / Yağmur Daştan - Türkiye’de siyaset gündemi hareketli günlerden geçiyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yaşanan mutlak butlan süreci sonrası gelişmeler, yerelde siyasette de deprem etkisi yaratıyor. Özgür Özel’in YENİ Parti’yi kurmasıyla birlikte Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de istifa dalgası büyürken, gözler bu kez Çiğli Belediyesi’ne çevrildi.

Kapalı kapılar ardında görüşme

İzmir’in metropol ilçelerinden Çiğli’de, parti içi yaşanan süreçlerin ardından hareketli saatlerin yaşandığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre; Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaşanan gelişmelerin ardından meclis üyeleriyle önemli bir toplantıya oturdu. Görüşmenin kapalı kapılar ardında geçtiği, meclis üyeleriyle istişare eden Başkan Yıldız’ın ‘ortak akıl ve birliktelik’ vurgusu yaptığı konuşuluyor. Yıldız’ın, meclis üyelerinin alacağı ortak karar doğrultusunda hareket etmeyi planladığı ifade ediliyor.

CHP’de mi kalacak YENİ Parti’ye mi geçecek?

Çiğli cephesinde alınacak karar merak edilirken Başkan Yıldız ve meclis üyelerinin CHP’de mi kalacağı yoksa YENİ Parti’ye mi geçeceği konusu netlik kazanacak. Çiğli’de ibrenin CHP'de kalmaktan yana olduğu ileri sürülürken, son kararın toplantının ardından netleşerek açıklanması bekleniyor.