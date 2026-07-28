28 Temmuz 2026 Salı günü platforma giren kullanıcılar, içeriklerin açılmaması ve sayfaların yavaş yüklenmesiyle karşılaştı. Yaşanan aksaklığın genel bir kesintiden mi yoksa bölgesel ağ problemlerinden mi kaynaklandığını öğrenmek isteyen kullanıcılar gelişmeleri takip ediyor.

28 TEMMUZ YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların paylaştığı iletiler, platform genelinde bir aksama olup olmadığını tartışmaya açtı. Gün boyunca bazı kişiler videoların tamamen durduğunu, bazıları ise sayfaların ağır yüklendiğini aktardı. Kesintinin küresel çapta mı yoksa bölgesel mi kaldığı henüz açıklık kazanmadı.

KULLANICILAR HANGİ SORUNLARI BİLDİRDİ?

Erişim engeliyle karşılaşan kişiler özellikle video oynatma aşamasında yavaşlama gördü. Canlı yayınlar, yorum alanı ve önerilen içerikler sekmesinde de aksamalar yaşandı.

TEKNİK AKSAKLIKLARIN NEDENİ NE?

Sunucu yoğunluğu, sistem güncellemeleri, bakım çalışmaları veya internet altyapısındaki bölgesel problemler bu tür erişim engellerini tetikliyor. 28 Temmuz Salı itibarıyla iddia edilen aksaklıklara dair henüz yetkililerden bilgi gelmedi.

YOUTUBE NE ZAMAN NORMALE DÖNECEK?

Platformda problem yaşayan kullanıcılar sistemin ne zaman tam kapasiteye ulaşacağını merak ediyor. Aksaklığın geçici bir durum olup olmadığı, resmi makamların yapacağı bilgilendirmelerle netlik kazanacak.