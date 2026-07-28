Ankara siyasetinde YENİ Parti'nin kuruluşuyla başlayan hareketlilik Etimesgut ilçesine yansıdı. İlçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin yeni oluşuma katılması, gözleri ilçe belediye başkanına çevirdi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU CHP'DEN İSTİFA ETTİ Mİ?

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun CHP'den ayrıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmıyor.

CHP Etimesgut İlçe Teşkilatı toplu halde istifa ederek YENİ Parti'ye katılma kararı verdi. Etimesgut Belediyesi'nde görev yapan 15 CHP'li belediye meclis üyesi de istifalarını vererek YENİ Parti'ye geçiş başvurularını tamamladı.

İstifalara rağmen Erdal Beşikçioğlu partisinde kalmayı seçti. Beşikçioğlu, CHP'nin kurumsal kimliğine bağlılığını koruyarak görevini sürdürüyor.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU YENİ PARTİ'YE GEÇECEK Mİ?

Transfer sürecinde Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'ndeki siyasi dengeleri korumak amacıyla planlı bir adım atıldı. ABB Meclis üyelerinden meclis aritmetiğini bozmamak adına istifa talep edilmedi.

Mansur Yavaş ile hareket eden 2 meclis üyesi, ABB'ye giden Etimesgutlu üyeler ve Erdal Beşikçioğlu'nun kontenjanından seçilen isimlerden istifa istenmedi.

ERDAL BEŞİKÇİOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL SÜREÇ HAKKINDA NE DEDİ?

Süreçte Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen Beşikçioğlu, parti içi tartışmalardaki tutumunu şu sözlerle aktardı:

"Bana 'Anneni mi seviyorsun, babanı mı?' diye soruyorlar. Benim cevabım ise 'Ben ailemi seviyorum' oluyor. Dolayısıyla bu sürecin içerisinde yaşanacaklarda ben de diğer belediye başkanları gibi takipteyim. İşimi yapmaya, hizmet etmeye çalışıyorum. Bu iddiaların hiçbiri doğru değil, kimsenin tarafında değilim."

YENİ Parti Lideri Özgür Özel ise transfer süreçlerinde meclis aritmetiğinin gözetildiğini belirtti. Özel, kendilerine karşı olumsuz açıklama yapmayan hiçbir belediye başkanına dışlayıcı bir tutumla 'butlançı' muamelesi yapılmayacağını bildirdi.