Son Mühür- Yeni Parti'nin kurulmasıyla pek çok belediye ve ilçe başkanlıkları gibi Güzelbahçe'de de hareketlilik yaşanıyor. Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, meclis üyeleri ve CHP ilçe yönetimiyle birlikte CHP’den ayrılarak Özgür Özel’in liderliğinde kurulan yeni partiye katılacak.

Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, meclis üyeleri, CHP İlçe Yönetimi, Gençlik ve Kadın Kolları’nı da yanına alarak CHP ile yollarını ayıracak. Ekip, Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde kurulan yeni siyasi partiye geçme kararı aldı. Katılımın detayları düzenlenecek basın toplantısıyla duyurulacak.

Belediye ve ilçe örgütü eksiksiz saf değiştiriyor

Karar, ilçe örgütünün tüm kademelerini kapsıyor. Belediye meclis üyelerinden kadın ve gençlik kollarına kadar geniş bir kadro, CHP tabelasını indirip yeni partinin saflarına geçecek.

"Özgür Özel’in açtığı iktidar yolundayız"

Ayrılık kararına ilişkin net konuşan Güzelbahçe Belediye Başkan Vekili Ayşe Akın, hedeflerinin Özgür Özel liderliğindeki yeni hareketi büyütmek olduğunu belirtti. Akın şunları söyledi:

“Güzelbahçe halkının refahı, adaleti ve aydınlık geleceği için çıktığımız bu yolda, halkımızın beklentilerine daha güçlü şekilde karşılık verecek yeni bir siyasi hareketin içerisinde yer alıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in liderliğinde açılan iktidar yoluna Güzelbahçe’den güçlü bir katkı sunmak, halk odaklı belediyecilik anlayışımızı daha ileriye taşımak için yeni bir adım atıyoruz.”

Açıklama yeni ilçe binasında yapılacak

Toplu istifa ve yeni partiye katılım süreci, basının karşısında resmiyete dökülecek.

Akın, tüm Güzelbahçelileri toplantıya çağırarak, “Düzenleyeceğimiz açıklamada yeni siyasi yolculuğumuza ilişkin kararımızı kamuoyuyla paylaşacağız. Bu anlamlı günde yanımızda olmak isteyen tüm yol arkadaşlarımızı, Güzelbahçeli komşularımızı ve kentimizin siyasi geleceğine tanıklık etmek isteyen değerli basın mensuplarını yeni ilçe binamıza davet ediyoruz” dedi.