Körfezin serin rüzgarıyla güne başlayan İzmirliler için trafikte koşturmaca devam ederken, cüzdanları yakından ilgilendiren kritik bir tarih hızla yaklaşıyor. Şehir içi trafiğinde mekik dokuyan milyonlarca araç sahibi, 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksitini yatırmak için son günleri yaşıyor.

Temmuzun Sonuna Dikkat

Her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit parça halinde ödenen verginin bu yıla ait ikinci taksidi için tanınan yasal süreç 31 Temmuz Cuma günü nihayete eriyor. Dijital platformlar üzerinden gece yarısı 23.59'a kadar ödenebilecek bu vergi, sorumluluğunu zamanında yerine getirmeyenler için sıkıntılı günlerin habercisi konumunda.

Faiz Sürpriziyle Karşılaşmayın

İzmir'in yoğun temposunda faturalar arasında kaybolan bu ödemeyi atlamak, maalesef maliyeti artıran bir hata. Belirtilen tarihe kadar borcunu kapatmayan mükelleflerin hesaplarına yasal gecikme faizi işlenmeye başlayacak. Küçük bir ihmal yüzünden fazladan para ödememek adına takvimi erkene çekmekte fayda var.

Araç Satışı ve Muayene Kilitleniyor

Vergisini ödemeyen İzmirliler yalnızca faizle değil, çok daha büyük resmi engellerle yüzleşmek zorunda kalıyor. Borçlu araçların muayene işlemleri sistem tarafından otomatik olarak engelleniyor. Ayrıca aracınızı satmaya karar verdiğinizde noterlikte karşınıza çıkacak olan borç engeli, satışın gerçekleşmesini tamamen durduruyor.