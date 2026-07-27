Sanatçı bir aileden gelen Zeynep Papuççuoğlu, eğitimini yurt dışında tamamladıktan sonra sanat dünyasına adım attı. Annesi sanatçı Gülgün Akansu ve babası Tarık Papuççuoğlu'nun izinden giden yetenekli isim, hem sinema hem de televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıktı. Özel yaşamını kameralardan uzak tutmayı tercih eden oyuncunun hayatına dair detaylar sıklıkla araştırılıyor.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1975 yılında İstanbul'da doğan Zeynep Papuççuoğlu, 2026 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Tiyatro ve televizyon sanatçısı Tarık Papuççuoğlu ile sanatçı Gülgün Akansu'nun kızı olarak sanatla iç içe bir aile ortamında büyüdü. Çocukluk yıllarından itibaren oyunculuğa ilgi duydu.

Üniversite eğitimini İngiltere'de bulunan University of Portsmouth İşletme Bölümü'nde tamamladı. İşletme mezuniyetinin ardından kariyer rotasını değiştirerek oyunculuk yapmayı seçti.

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU NE İŞ YAPIYOR?

Zeynep Papuççuoğlu mesleğini oyuncu olarak sürdürüyor. Aldığı oyunculuk eğitiminin ardından sinema filmlerinde, televizyon dizilerinde ve tiyatro sahnelerinde çeşitli roller üstlendi. Kariyeri boyunca yer aldığı yapımlar şöyle sıralanıyor:

Cennet (2007) WhatsApp'ta ekran görüntüsü alanlar dikkat: 3 yıl hapisle sonuçlanabilir İçeriği Görüntüle

Aile Reisi (2009)

Peşpeşe (2010)

İçimdeki Balık (2015)

ZEYNEP PAPUÇÇUOĞLU'NUN EŞİ KİM?

Başarılı oyuncu, Türkiye'nin tanınmış şeflerinden Maksut Aşkar ile evlendi. Çift, özel yaşamlarını kamuoyunun gözünden uzak bir şekilde yaşıyor.