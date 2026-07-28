Son Mühür- İzmir’in gözde tatil beldesi Çeşme'de yapılması planlanan "Castello Fontana" projesi için düzenlenmek istenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) halkı bilgilendirme toplantısı, vatandaşların yoğun protestoları sonucu resmen iptal edildi. Sürecin başından beri tepki çeken toplantı yeri, proje alanına 6,5 kilometre uzaklıktaki ücra bir kahvehane olarak seçilirken yerel halkın kolayca ulaşabileceği, projeden doğrudan etkilenecek Mamurbaba ve Alaçatı mahallelerine yakın bir mekan seçilmemesi katılımı zorlaştırma amacı taşıdığı izlenimi verdiği iddiasını da beraberinde getirdi.

Tutanakla son bulan süreç

Bu yaşanan olaya rağmen toplantıya Çeşmeliler tarafından yoğun bir katılım sağlandı. Vatandaş İstanbul merkezli Arıkan Proje Geliştirme A.Ş.'nin hayata geçirmek istediği Castello Fontana projesini şiddetle protesto etti. Halkın projeye ilişkin bilgilendirme yapılmasını kesinlikle kabul etmemesi üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü yetkilileri toplantıyı resmen sonlandırdı. Tutulan resmi tutanakta, toplantının sıhhati açısından yapılabileceğine dair bir kanaat oluşmadığı kayıt altına alınırken, Çeşme Yarımadası Çevre Derneği’nin (ÇEŞÇEP) 6 sayfalık itiraz dilekçesi de yetkililere elden teslim edildi.

"34 odalık otel ruhsatının arkasında 769 konut var"

İstanbul merkezli Arıkan Proje Geliştirme A.Ş. tarafından Çakabey Mahallesi'ndeki 3. derece doğal SİT alanında hayata geçirilmek istenen proje, yaklaşık 1,9 milyar TL yatırım bedeline sahip ancak ÇEŞÇEP'in ve bölge sakinlerinin dile getirdiğine göre, resmi başvurusu yalnızca 34 odalık bir butik otel ruhsatına ait. Ayrıca ÇEŞÇEP tarafından yapılan açıklamada,

"Çakabey Mahallesi 507 ada 173 parselde, 3'üncü derece doğal SİT alanı içinde kalan arazide, yaklaşık 1,9 milyar TL yatırım bedeliyle hayata geçirilmek istenen proje, resmî başvurusunu yalnızca 34 odalık bir butik otel ruhsatıyla yapmıştır. Ancak sahada inşa edilmek istenen, 272 ayrı blok ve 769 bağımsız birimden oluşan devasa bir yapılaşmadır; bu 272 birimin yalnızca biri gerçek otel, kalan 271'i ise "apart otel" adı altında parça parça satışa çıkarılacak villa ve rezidans dairesidir. Bu oran tek başına, ortada bir turizm yatırımı değil, otel ruhsatının sağladığı imar haklarını kullanarak üretilen bir konut/yap-sat projesi bulunduğunu göstermektedir" bilgisi de verildi.

Maliyetin 16 katı fiyatla satış

Proje dosyasında beyan edilen inşaat maliyetinin metrekare başına 390 ile 393 Euro arasında değiştiği belirtilirken buna karşılık olarak satışa sunulan konutların metrekaresinin 6.500 Euro artı KDV'den pazarlandığına dikkat çekildi. Maliyetin katbekat fazlasına satışa çıkan projeden beklenen toplam gelirin yaklaşık 500 milyon Euro olduğu hesaplandı.

Çeşme için asıl hayati sorunun altyapı olduğunu vurgulayan dernek,

"Bölgede kanalizasyon sistemi bulunmamaktadır; Çeşme'de büyük bir arıtma tesisi de yoktur, mevcut atıklar pompalama sistemiyle doğrudan denize verilmektedir. Buna rağmen firmanın Bakanlığa sunduğu resmî proje dosyasında, 769 birimlik bu yerleşimin atık suyu için sızdırma foseptik sistemi öngörülmüştür. Bu ölçekte bir nüfusun atık suyunun foseptikle karşılanması, zaman içinde yeraltı suyuna sızarak Alaçatı, Mamurbaba ve çevresindeki tüm su kuyularını kirletme riski taşımaktadır; yani yarımadanın kısıtlı su kaynakları doğrudan tehdit altındadır. 500 milyon Euro'luk kâr bekleyen bir yatırımcının, 20-30 milyon Euro'ya mal olacak dürüst bir arıtma ve kanalizasyon altyapısı kurmayı bugüne kadar gündemine almamış olması, bir ihmal değil, bilinçli bir tercihtir" ifadelerini kullandı.

"Çeşme'nin rezidans çöplüğüne dönüşmesine izin vermeyeceğiz"

Toplantının halkın tepkisiyle başlamadan sonlandırılmasının ardından Çeşme Yarımadası Çevre Derneği (ÇEŞÇEP) Başkanı Dr. Ahmet Güler bir açıklama yaptı. Güler açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün yaşananlar aslında hepimiz için hayırlı oldu. Çünkü bu proje, mevcut haliyle değil, yeniden ele alınması ve gerçek bir turizm yatırımına dönüştürülmesi gereken bir projedir. Bugünkü haliyle bu bir rezidans projesidir, bir turizm projesi değildir. Eğer bu projeyi hayata geçirmek isteyenler fikirlerini değiştirip Çeşme'ye gerçek bir turizm yatırımı kazandırmak istiyorlarsa, gelsinler bizimle ve yerel kamu yönetimleriyle görüşsünler; Çeşme'ye aklı başında bir turizm projesi kazandırmak için elimizden gelen her şeyi yaparız. Ancak bu haliyle ısrar edilmesi durumunda, tüm hukuki ve eylemsel haklarımızı sonuna kadar koruyarak, Çeşme'nin bir rezidans çöplüğüne dönüşmesine izin vermeyeceğiz."