İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 6 Nisan 2026 Pazartesi günü için su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Altyapı yenileme, ana boru arızaları ve doğalgaz çalışmaları gibi çeşitli nedenlerle uygulanan planlı kesintiler, gün içerisinde belirli saat dilimlerinde etkisini gösterecek. Vatandaşlar, mağduriyet yaşamamak adına suların saat kaçta geleceğini öğrenmek için kesinti listesini araştırmaya başlayacak.

İZMİR SU KESİNTİSİ LİSTESİ: SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İZSU'nun yayımladığı güncel listeye göre, 6 Nisan 2026 tarihinde kesinti uygulanan ve şebekeye yeniden su verilecek olan ilçeler şu şekilde sıralanacak:

ALİAĞA: Örnekkent ve Yeni mahallelerinde meydana gelen ana boru arızası sebebiyle saat 16.09'da başlayan kesinti, onarım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte saat 20.09 itibarıyla sona erecek.

BAYRAKLI: R. Şevket İnce Mahallesi'nde (2140/5 Sokak) oluşan ana boru arızası nedeniyle saat 15.45'te sular kesilirken, bölgeye saat 18.45'te yeniden su verilecek.

BUCA: Buca Koop ve Çamlıkule mahallelerini etkileyen ana boru arızası sebebiyle saat 16.25'te başlayan kesinti 17.25'te bitecek. Göksu Mahallesi'nde yürütülen branşman yenileme çalışmaları kapsamındaki kesinti ise saat 17.10 itibarıyla son bulacak.

KONAK: Alsancak ve Umurbey mahallelerinde günün en uzun süreli kesintilerinden biri uygulanacak. 1464 Sokak içerisinde gerçekleştirilen boru deplasman çalışması nedeniyle saat 09.12'de başlayan kesinti, akşam saat 17.12'de tamamlanacak ve bölgeye su verilecek.

DİĞER İLÇELERDEKİ DURUM VE ONARIM ÇALIŞMALARI

Günün erken saatlerinde kesinti yaşanan Karaburun İskele Mahallesi, Menderes Tekeli bölgesi ve Torbalı Karakuyu Mahallesi'ndeki arıza onarım çalışmaları başarıyla tamamlanacak ve bu bölgelerde suların akışı normale dönecek. İZSU yetkilileri, onarım sonrası şebekeye su verilme aşamasında zaman zaman yaşanabilecek kısa süreli basınç düşüklüklerine karşı vatandaşların dikkatli olmasını söyledi.