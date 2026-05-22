Son Mühür- Ankara Bölge İdare Mahkemesi 36.Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı CHP'de taşları yerinden oynatmakla kalmadı, ezberleri de bozacak bir tablo yarattı.

4-5 Kasım 2023 kurultayı sonrası göreve gelen Özgür Özel ve arkadaşlarının başlattığı değişim rüzgarı 31 Mart seçimleri öncesi İzmir'de de aday belirleme sürecine damga vurmuştu.

Özel'i çabuk unuttular...



Başta dönemin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere ilçe belediyelerinde Dikili ve Karaburun dışında koltuğunu korumayı başaran isim kalmamış, Özgür Özel, adayları belirlerken yapay zekaya başvurduklarını duyurmuştu.

31 Mart seçimlerinden birinci parti olarak çıkmayı başaran CHP, sadece Menemen ve Aliağa'yı rakiplerine kaptırmış, geri kalan 28 ilçede zaferini ilan etmişti.



Değişimci ekip için tablo düşündürücü...



Özgür Özel'in değişimci ekibinin bir parçası olan belediye başkanlarının, mutlak butlan sonrası parti içindeki kamplaşmada Özel'in tarafını tercih edeceğini düşünenlerin hayal kırıklığına uğratacak işaretler geliyor.

Kılıçdaroğlu'nun koltuğa yeniden dönüşünün yargı kararıyla netleşmesinin ardından İzmir'den kutlama için arayan ve beraber yürüyelim mesajı verenler arasında belediye başkanlarının da olduğu öğrenildi.

Birlikte yol yürümeye hazırız...



Kılıçdaroğlu'na yakın kaynaklar, İzmir'den Kılıçdaroğlu'na şu ana kadar ''Mutlak butlan kararı çok iyi oldu. Bundan böyle sizinle yol yürümeye hazırız'' mesajı veren belediye başkan sayısının altı olduğunu belirtiyor.

Beklentileri, önümüzdeki günlerde bu sayının çok daha artması yönünde.