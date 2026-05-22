Son Mühür- CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, son dönemde parti içinde meydana gelen tartışmalara ve genel merkez kararlarına dair önemli bir açıklama yaptı. Kılıç, parti içi hukuk ve vefa vurgusu yaparak birlik çağrısında bulundu.

"Hepimize düşen görev yeniden yan yana durabilmektir"

Siyasetin kişisel kavgaların ötesinde bir sorumluluk olduğunu belirten Kılıç, "Cumhuriyet Halk Partisi öfkenin, linç kültürünün ve kişisel hesaplaşmaların değil; mücadele ahlakının, parti hukukunun ve memleket sorumluluğunun partisidir.

Bugün hepimize düşen görev; birbirimizi hedef göstermeden, kırmadan, ötekileştirmeden bu büyük çınarın gölgesinde yeniden yan yana durabilmektir."

"Kılıçdaroğlu en zor dönemlerde CHP'yi ayakta tutmuş genel başkanımızdır"

Kılıç, eski ve mevcut genel başkanlara olan saygısını, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yıllarını bu partiye vermiş, en zor dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi’ni ayakta tutmuş genel başkanımızdır.

Sayın Özgür Özel ise milletvekili ve grup başkanvekili olarak emek vermiş, iki yılı aşkın süredir de genel başkanlığımızı yapan, bu partinin yetiştirdiği önemli bir değerimizdir." diyerek dile getirdi.

"Don dönemde CHP'ye ait olmayan bir üslup ve davranış tarzı ortaya çıkmıştır"

Parti içerisindeki bazı üslup sorunlarının altını çizen Kılıç, "Hiç kimsenin CHP’nin evlatlarını birbirine düşman etme hakkı yoktur.

Ancak açık konuşmak gerekir ki; son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi’ne ait olmayan bir üslup ve davranış tarzı da ortaya çıkmıştır.

Siyaseti kirli ilişkilerle, hakaretle, aşağılamayla, sosyal medya linçleriyle kurmaya çalışan; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan ve zaman zaman Sayın Özgür Özel’i dahi zor durumda bırakan bu üslup ve davranış, CHP’nin siyasi kültürüyle bağdaşmamaktadır.

Bugüne kadar Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na haksızlık ve saygısızlık yapıldığında nasıl bu anlayışın karşısında durduysam, Sayın Özgür Özel’e yapıldığında da karşısında duracağım bilinsin." dedi.

"CHP tartışmaların değil; Türkiye’nin geleceğinin partisidir"

Siyasetin yalnızca günlük tartışmalardan ibaret olmadığını söyleyen Sevda Erdan Kılıç, vefanın öneminin altını çizerek, "Bizim siyaset anlayışımızda yol arkadaşını itibarsızlaştırmak, saygısızlık yapmak, işi bitince insanları yarı yolda bırakmak yoktur.

Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda; vefanın, mücadele hukukunun ve birlikte yürüme iradesinin partisidir.

Birbirimize sarılarak, ortak aklı büyüterek ve iktidar iddiamızı daha güçlü hale getirerek yolumuza devam edeceğiz. Ama aynı zamanda bu üslup ve davranış biçiminden de arınacağız.

Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, günlük tartışmaların değil; Cumhuriyet’in, halkın ve Türkiye’nin geleceğinin partisidir. Ben o geleceğe inanıyorum." diye konuştu.