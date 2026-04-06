Süper Lig’de sezonun son virajına girilirken şampiyonluk ve Avrupa kupaları mücadelesi giderek kızışıyor. Hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından gözler, çarşamba günü İzmir’de oynanacak Göztepe - Galatasaray erteleme maçına çevrildi.

Zirve ve Avrupa yarışında dengeler değişebilir

Ligde 6 haftalık galibiyet özlemini deplasmanda Gençlerbirliği karşısında aldığı 2-0’lık sonuçla sonlandıran Göztepe, Fenerbahçe’nin Beşiktaş’ı uzatma dakikalarında bulduğu penaltı golüyle 1-0 mağlup etmesinin ardından Avrupa hedefi için yeniden umutlandı.

Öte yandan Trabzonspor deplasmanında 2-1’lik yenilgi yaşayan lider Galatasaray, en yakın takipçileriyle arasındaki puan farkının erime ihtimaliyle karşı karşıya kaldı.

Göztepe kazanırsa fark eriyecek

İzmir temsilcisi, Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’de oynanacak mücadeleyi kazanması halinde puanını 49’a yükseltecek. Bu senaryoda sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarına katılım hattındaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 3’e düşürecek.

Zirvede ise Galatasaray’ın 64 puanı bulunurken, Fenerbahçe ve Trabzonspor 63’er puanla takibini sürdürüyor. Göztepe’nin galibiyeti durumunda, ligin bitimine 6 hafta kala lider ile takipçileri arasındaki fark 1 puana kadar inecek.

Galatasaray için kritik deplasman

Galatasaray’ın puan kaybı yaşaması halinde, iki hafta önce 7 puana kadar çıkan avantajı büyük ölçüde erimiş olacak. Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor karşısında ikili averaj üstünlüğünü elinde bulundururken, Fenerbahçe ile rövanş mücadelesi ise henüz oynanmadı.

Ertelenen maç yeniden takvimde

18 Mart’ta oynanması planlanan karşılaşma, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynadığı rövanş maçı nedeniyle ertelenmişti.

Karşılaşma öncesinde Göztepe’de Bokele cezalı, İsmail Köybaşı ise sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Galatasaray’da ise Osimhen’in sakatlığı sürerken, Abdülkerim Bardakcı cezalı durumda bulunuyor.

Okan Buruk eski takımına karşı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde daha önce Göztepe’yi çalıştırmıştı. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımın başında üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedeflerken, olası bir zaferle tarih yazma fırsatını da kovalıyor.

İstatistikler Galatasaray’ı gösteriyor

İki ekip arasında oynanan son 8 lig maçını Galatasaray kazandı. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadelede Göztepe’nin ilk yarıda 10 kişi kalmasının ardından sarı-kırmızılılar sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.

Göztepe, Süper Lig’e döndükten sonra Galatasaray ile oynadığı 13 maçta yalnızca 1 galibiyet alırken, 12 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. İzmir temsilcisi, rakibini son olarak 2019-2020 sezonunda Bornova’da 2-1 mağlup etmişti.

Ayrıca Gürsel Aksel Stadı’nda oynanan üç karşılaşmanın tamamını Galatasaray kazandı. Son yıllardaki tablo, İstanbul ekibinin rakibi karşısındaki üstünlüğünü ortaya koyuyor.