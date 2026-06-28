İzmir’in Bayıdır ilçesinde bir evin bahçesinde yakılan odun ateşi, neredeyse bir felakete yol açıyordu. Olay, Bayındır’ın Bıyıklar Mahallesi’nde dün saat 21.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bayındır Bıyıklar Mahallesi’ndeki bir evin bahçesinde odun ateşi yakıldı. Ateşten sıçrayan kıvılcımlar, bahçede bulunan diğer kuru çalıları tutuşturdu.

Önce kendileri söndürmeye çalıştı

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden ev sahipleri önce yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Ancak giderek büyüyen alevlerle baş edemeyen ev sahipleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak bildirmek zorunda kaldı ve yardım çağrısında bulundu.

İtfaiye hızla müdahale etti

Kıvılcımdan çıkan yangında alevler büyürken olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangın eve sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasar meydana geldi

Yangında şans eseri hiçbir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Ancak, yangın çıkan bahçece maddi hasar meydana geldi. Emniyet güçleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.