Son Mühür- Görevden alınma tartışmaları ve yargı kararlarının ardından İzmir turuna çıkan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Bayındır ilçesinde düzenlediği programda çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Mutlak butlan kararı ile genel başkanlık görevinden alınan Özel, partisinin bölünmek istendiğini savunarak sert mesajlar verirken, konuşmasında kooperatifçiliğe destek veren geçmiş dönem büyükşehir belediye başkanlarını andı. Ancak Özel'in, partiden istifa eden mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın adını ağzına almaması dikkatlerden kaçmadı.

Öte yandan CHP'den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da programa katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

"Altı yıl önceki seçime göre Genel Başkanı değiştirmeye çalışıyorlar"

Özgür Özel Bayındır'da gerçekleştirdiği konuşmada, "Bugün İzmir'de uzun süredir gelmek isteyip uzun süredir davet alıp yerel seçim zamanlarından sözüm olup gelemediğim ilçelerde hızlı bir program yapıyoruz. Malum partimize karşı büyük bir haksızlık yaptılar. Partimizin yapılan son dört kongresini kazanmış olan ekibin kazandığı kongrelere bakmadan altı yıl önceki bir seçimin sonucuna göre partinin başındaki genel başkanı değiştirmeye çalışıyorlar. Dün söylemiş ben bu işin hiçbir yerinde yokum diye, Recep Tayyip Erdoğan ve onun atadığı adalet bakanı bu işin tam göbeğindedir, bunu herkes böyle bilsin.

"Tabii biz cumhuriyet fikrinin, dolayısıyla demokrasi fikrinin, sandığın insanlarıyız. Sandık varsa varız sandık yoksa yokuz. Cumhuriyet bir ailenin babadan oğula geçmesiyle, tek adamların ülkeyi seçilmeden yönetmesiyle felakete sürüklenmiş bir imparatorluktan sonra Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün millet efendidir, kararı millet verir, onun dediği olur, onun seçtiği yönetir demiştir. Kendisi de kendisini millete emanet etmiştir, sonra da cumhuriyet seçenlerin seçtikleri tarafından yönetilmiştir" diye konuştu.

"Partiyi yeniden iktidar yapacağız"

Özel konuşmasına şu sözlerlerle devam etti; "İnşallah biz de kendini yenilmez sanan Recep Tayyip Erdoğan’ı 23 yıl sonra ilk kez yenen ekip olarak partide göreve geldiği günden dört ay sonra geldiği seçimlerde partiyi 47 yıl sonra birinci parti yapmış genel başkan olarak ve onun yönetimi kadroları olarak en kısa zamanda ya partimizi düze çıkaracağız, partimizi alacağız ve partimizi her ankette olduğu gibi yapılacak ilk seçimde birinci parti yapacağız ya da iktidar yürüyüşümüzü yargı darbesi engellemeye çalışırsa başka bir yol bulup partiyi tekrardan iktidar yapacağız."

"Bizim adımız Tatar Ramazan, biz bu oyunu bozarız"

"Şunu iyi bilsinler; Cumhuriyet halk patesine bölünme planı yapanlara ne cumhuriyet halk partisini kaderiyle baş başa bırakırız, seçilmemişlerin elinde bırakırız, ne de Tayyip Erdoğanı bir şekilde iktidarda tutmak isteyenlerin planlarının parçası oluruz hiç öyle bir şey yok.

Allah gani gani rahmet eylesin, dün toprağa verdik Kadir İnanır’ı, onun deyimiyle bizim adımız Tatar Ramazan biz bu oyunu bozarız. Kadir abiyi ziyaret etmiştim hasta yatağında, tedavi gördüğü fizik tedavi merkezinde, orada da konuşmuştuk, o da bizim o zaman mitingler devam ediyordu, saraçhaneden sonraki bir hafta sonu mitingi, bir istanbul mitingi, her mitingi izliyorum diyordu, güzel dileklerini iletiyordu, ona demiştim, İstanbulun ilçelerine operasyon çekip elimizden almak istediğinde biz de böyle diyorduk biz bu oyunu bozarız diye, kendinin de çok hoşuna gitmişti, böyle bir günde onu defnettiğimiz günde de bir kez daha hem Kadir İnanır’a, hem de bütün oyunları bozan Tatar Ramazan’a selam olsun."

Kocaoğlu ve Soyer'e selam, Cemil Tugay'a yok

Konuşmasının en dikkat çeken kısmı ise Cemil Tugay'ı es geçerek eski başkanlar Kocaoğlu ve Soyer'e selam göndermesi oldu. Özel, "Bayındır benim yakından takip ettiğim bir ilçe, seçim kazadığımız, kazandığımız seçimde gelip çalıştığım, seçim kaybettiğimiz, sonra Davut başkan ile birlikte yüzde 54 gibi bir oyla yeniden kazandığımız bir ilçemiz. Burada tarım var özellikle çiçekçilik var. Bayındır çiçekçiliğin çiçeğin başkentidir.

Özellikle burada geçmiş başkanımız Aziz Kocaoğlu’nu selamlamak lazım verdiği desteklerle, Tunç Soyer’i selamlamak lazım, ve her daim buraya destek veren bu dönem ilçe başkanlarımızı büyükşehir belediye başkanlarımızı..." dedi. Bağımsız belediye başkanı Cemil Tugay'ın da programa katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Konuşmasına devam eden Özgür Özel şu ifadelere yer verdi;

"17 kişinin kurduğu bir kooperatif 400 üyeye ulaştı, burada çiçek yetiştiriliyor seralarda ve başta izmirin belediyeleri, cumhuriyet halk partili belediyeler, başka yerlerden yandaştan ondan bundan ihaleyle çiçek almak yerine bugün çiçek alımlarını buradaki kooperatiften yapıyorlar ve buradaki kooperatifi destekleyen tüm belediye başkanlarına teşekkür ediyoruz ümit ediyoruz belediyelerdeki bu sıkıntılar hızlı bir şekilde aşılacak ben eczanesine 22 yaşında üye olduğum EDAK ecza kooperatifinden sonra da bursa ecza kooperatifinde bir mal var varsa, o malı bir çöp satıyorsa kooperatif, çöpü kooperatif dışında başka bir yerden almayan, ömrü boyunca eczacı kooperatifliğini desteklemiş, türkiyenin çıkışının kooperatifçilikte, özellikle de çiftçinin köylünün kendi ürününü kendi değerlendirdiği sattığı buna hizmet eden kooperatiflerde olduğunu ısrarla söylüyoruz.

Biliyorsunuz bu sene girdi fiyatlarında inanılmaz artışlar var bunun için çiftçiler çok zor dönemler yaşıyor. Biz cumhuriyet halk partisi olarak çiftçilerin kullandığı tarım kredilerinin süspanse edilmesini, özlellikle iktidar olduğumuzda bir kereye mahsus bütün faizlerinin silinmesini, ana paranın üç yıla beş yıla bölünmesini, çiftçinin ÖTV'siz KDV'siz mazot kullanmasını, çiftçilere ayrılan desteklemenin kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak, AK Parti'nin yaptığı gibi binde iki değil, kanunda yazdığı gibi yüzde 1 olarak, bugünkünün beş katı olarak uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. Size söz veriyorum gün gelir iktidar partisinin genel başkanı olarak karşınıza çıktığımda şunu göreceksiniz, bu ülkenin bizim dönemimizde yöneten cumhurbaşkanı, sonuncusu gibi değil, birincisi gibi, yani çiftçi milletin efendisi diyecektir. Haftaya büyük binaların yüksek katlarında değil de, böyle göz hizasında çiçek üretenlerle bayındırın emekçi kadınlarıyla başladık bu hafta bizi kimse tutamaz"