İzmir'in Bayındır ilçesi, sabahın erken saatlerinde alışılmışın dışında dinamik bir hareketliliğe sahne oldu. Yeşilay Bayındır Temsilciliği, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek ve topluma hareketli yaşam alışkanlığı kazandırmak amacıyla geniş katılımlı bir bisiklet turu düzenledi. İlçedeki genç yaşlı onlarca vatandaşı bir araya getiren etkinlik, pazar sabahına sporla başlamak isteyenlerin adresi oldu.

Merkezden başlayan parkurda güvenli sürüş

Etkinliğin start noktası Bayındır Merkez İsmet İnönü Ortaokulu önüydü. Saatler tam 09.00'u gösterdiğinde, "Sağlıklı bir yaşam, bağımsız bir gelecek için" sloganıyla yola çıkan öğrenciler, veliler ve ilçe sakinleri aynı anda pedal çevirmeye başladı. Katılımcılar hem karbon salınımı yapmayan çevre dostu bir ulaşım modeline dikkat çekti hem de Yeşilay'ın bağımlılık karşıtı farkındalık çalışmalarına meydnalardan ses verdi.

Geniş bir katılımcı grubunun yer aldığı srüüş boyunca herhangi bir aksaklık yaşanmadı. Bayındır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tur güzergahı üzerindeki kritik kavşakları ve yolları kapatarak sporcuların güvenliğini en üst düzeyde sağladı.

Bisiklet turundan sonra toplu egzersiz yapıldı

Zorlu parkurun tamamlanmasıyla birlikte etkinliğin ikinci ayağına geçildi. Sporcuların yorgunluğunu atmak ve organizasyonu bir sosyal dayanışma zeminine taşımak adına Bozdağ Spor Kulübü devreye girdi ve katılımcılara toplu bir kahvaltı ikram etti.

Kahvaltı masalarının toplanmasının ardından ise meydanda hareketlilik yeniden başladı. Uzmanlar eşliğinde bir araya gelen grup, düzenli egzersizin yaşam kalitesi üzerindeki etkisini bizzat deneyimlemek adına temel fiziksel aktivite ve esneme hareketleri gerçekleştirdi. Keyifli anların yaşandığı etkinlik, ilçede sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaşması adına önemli bir iz bıraktı.

