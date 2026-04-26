İzmir'de start verilen 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun (TUR 2026) açılış etabında, Belçikalı genç yetenek Tom Crabbe damgasını vurdu.

148,7 kilometrelik parkurda durmadan pedal çevirdiler

3 saat 23 dakika 57 saniye boyunca 148,7 kilometrelik parkurda durmadan pedal çeviren Team Flanders-Baloise ekibinin sporcusu Tom Crabbe, rakiplerini arkasında bırakarak kürsünün en üst basamağına yükselmeyi başardı.

Milli gururumuz Ramazan Yılmaz 4. oldu

Bitiş çizgisine doğru hızlanan grupta Crabbe liderliği üstlenirken, Alpecin-Premier Tech’ten Simon Dehairs ikinciliğin sahibi oldu. Podyumun üçüncü basamağında ise İtalyan sporcu Davide Persico yerini aldı.

Milli gururumuz Ramazan Yılmaz ise Konya Büyükşehir Belediyespor formasıyla iyi bir performans göstererek yarışı 4. sırada bitirdi.

Mayolar sahiplerini buldu

Yarışmanın bitiminde ödül töreni renkli anlara sahne oldu. İlk günü zaferle kapatan Tom Crabbe, hem genel klasman liderliğini yansıtan turkuaz mayoyu hem de sprint liderliğindeki yeşil mayoyu giydi.

Tırmanış ve "Türkiye Güzellikleri" dallarında ise Polonyalı sporcu Michal Pomorski liderliğe yükselerek kırmızı ve beyaz mayoların sahibi oldu.

Bir sonraki rota aydın

Bisiklet macerası yarın Ege’nin bir başka rotasına taşınıyor. Turun ikinci yarışında sporcular Aydın’dan yola çıkıp 152,8 kilometrelik yolculuğun bitiminde Marmaris’e ulaşacak.