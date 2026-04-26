İl plakaları, Türkiye'de illerin alfabetik sıralamasına göre 1965 yılında belirlenen ve günümüzde de kullanılan idari kodlar. İzmir'in plakası, şehrin alfabetik sıralamadaki konumuna göre belirlenmiş ve onlarca yıldır değişmeden kullanılmaya devam ediyor.

İzmir'in plakası kaç?

İzmir'in plaka kodu 35. Bu rakam, şehrin idari kimliğinin ayrılmaz bir parçası haline gelmiş ve İzmir'i sembolize eden simgelerden biri olarak kabul ediliyor. 35 plaka, hem trafik tescil işlemlerinde hem de halk arasında doğrudan İzmir'i çağrıştıran bir koda dönüşmüş durumda.

Türkiye'de plaka sıralaması alfabetik olarak yapıldığında İzmir, 35. sırada yer alıyor. Şehirden önce 33 numaralı plakayla Mersin, 34 numarayla İstanbul ve 35 numarayla İzmir gelirken, 36 numaralı plaka ise Kars iline ait.

35 plakası ne anlama geliyor?

İzmirliler için 35 sayısı sadece bir plaka kodu olmaktan çıkıp şehre özgü bir kimlik öğesi haline geldi. "35'e bağlıyız" gibi ifadeler yöre halkı arasında sıkça kullanılıyor. Spor müsabakalarında, kültürel etkinliklerde ve şehre özgü ürünlerde 35 sayısının kullanıldığı görülüyor.

İzmir'in spor kulüplerinden Göztepe ve Karşıyaka'nın taraftar tezahüratlarında, şehrin sembolik logolarında ve hatta turistik ürünlerde 35 sayısına sıkça rastlanıyor. Plaka kodunun bu denli benimsenmesi, İzmirlilerin şehirlerine duyduğu bağlılığın somut yansımalarından biri olarak değerlendiriliyor.

İzmir plaka harf kombinasyonları

İzmir'de araç plakaları 35 rakamından sonra gelen harf ve sayı kombinasyonlarıyla oluşturuluyor. Plakalar genellikle "35 ABC 123" formatında düzenleniyor. İlçelere göre özel harf grupları bulunmasa da trafik tescil işlemlerinde sıralı harf-sayı sistemi uygulanıyor.

İzmir'de tescilli araç sayısı her geçen yıl artıyor ve bu durum yeni harf kombinasyonlarının kullanıma açılmasına yol açıyor. Şehrin nüfusu ve ekonomik aktivitesi göz önünde bulundurulduğunda, 35 plakalı araçların Türkiye genelinde sıkça karşılaşılan plakalar arasında olduğu söylenebilir.

İzmir hakkında kısa bilgi

İzmir, Ege kıyısında yer alan ve 30 ilçeden oluşan bir büyükşehir. TÜİK'in 9 Şubat 2026 verilerine göre il nüfusu 4 milyon 504 bin 185 kişi, yüzölçümü ise 11.892 kilometrekare. Şehir, İstanbul ve Ankara'nın ardından Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili konumunda. 35 plakası, bu büyük şehrin idari kimliğinin sayısal ifadesi olarak öne çıkıyor.