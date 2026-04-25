Son Mühür / Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aliağa siyaseti dikkatleri çeken bir gelişme yaşandı. Geçen dönem belediye başkan adayı gösterilen CHP İl Başkanı Çağatay Güç’ün kalesi Aliağa’da uzun yıllar emek veren ve gençlik kollarında başkanlık koltuğuna kadar yükselen Mustafa Can Çelebi, İzmir il yönetimini "liyakatsizlik ve adam kayırmacılıkla" suçlayarak 12 yıldır siyaset yaptığı partiden zehir zemberek açıklamalarla ayrıldığını duyurdu.

Konuyla ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklamada Çelebi, “2014 yılından bu yana üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nden, üzülerek istifa ettiğimi bildiriyorum” dedi.

“Partiye yıllarını veren insanlar görmezden geliniyor”

“Partiye katıldığım günden bu yana, Cumhuriyet değerlerine, demokrasiye ve liyakate olan inancımla emek verdim. Ancak son dönemde, özellikle İzmir il örgütünde gözlemlediğim uygulamalar; eşitlik, adalet ve emek kavramlarıyla bağdaşmamaktadır” sözleriyle açıklamalarını sürdüren Çelebi, “Mevcut il yönetiminin, belirli kişi ve gruplara ayrıcalık tanıyan, emek veren parti üyelerini geri plana iten ve onları değersiz hissettiren tutumları, benim benimsediğim siyasi ahlak anlayışıyla örtüşmemektedir. Partiye yıllarını vermiş insanların görmezden gelinmesi ve daha değersiz işlere layık görülmesi kabul edilebilir değildir. Bu nedenle, inandığım değerlerden taviz vermemek adına Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum. Bugüne kadar birlikte mücadele ettiğim, emek veren tüm yol arkadaşlarıma teşekkür eder, partinin kuruluş ilkelerine yeniden bağlı bir anlayışa kavuşmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.