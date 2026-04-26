Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde fitili ateşlenen saldırı girişimi tartışması karşılıklı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı.

CHP Grup Başkanvekili Yağmur Yurdakul Özkan, AK Partili Hakan Yıldız’ın savunmalarına adeta ateş püskürdü. Özkan yaşananları vahim olarak nitelerken, AK Parti grubunun İzmir halkından özür dilemesi gerektiğini savundu.

"Sıraları tekmeleyip küfrettiniz"

Özkan’ın açıklamalarında en dikkat çekici nokta meclis çatısı altında yaşanan şiddet iddialarıydı. AK Partili meclis üyelerinin sıraları tekmelediğini ve sinkaflı küfürler savurduğunu hatırlatan Özkan "Gömerim seni elini kırarım" gibi tehditlerin İzmir’in iradesine hakaret olduğunu vurguladı.

Yıldız’ın bu tabloyu yatıştırmak yerine gerginliği bizzat körüklediğini iddia eden Özkan "Vandallık kelimesine cevap yetiştirmeye çalışacağınıza yarattığınız bu görüntülerden dolayı mahcubiyet duymalısınız" dedi.

"Hesap vermesi gereken sizsiniz"

Tartışmayı yerelden genel siyasete de taşıyan Özkan, belediyenin mali yapısını eleştiren AK Parti grubuna ülkenin ekonomik tablosuyla yanıt verdi. Türkiye'nin işsizlik ve enflasyonda dünya listelerinin en üst sıralarında olduğunu hatırlatan CHP’li sözcü, şu çarpıcı verileri paylaştı:

Merkezi hükümetin bütçe açığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıllık gelirinin tam 29 katına ulaşmış durumda.

Toplanan her 100 liranın 16 lirası sadece faiz giderlerine gidiyor.

İzmir vergi ödemede Türkiye 3.'sü olmasına rağmen, yatırımdan aldığı payda maalesef 77. sırada yer alıyor.

"Mesuliyetten kaçan şahıslar..."

Açlık ve yoksulluk sınırının asgari ücreti katbekat aştığı bir ortamda asıl sorumluların sessiz kalmasını eleştiren Özkan, Hakan Yıldız’a doğrudan bir soru yöneltti "Asgari ücretin kirayı bile karşılamadığı bir ülkede mesuliyetten kaçan o şahıslara mesajımızı iletebilecek misiniz?" diye sorduğu açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;



"Açlıktan intiharlar yaşanıyorsa gelinen noktada istifa etmesi gerekenler kimlerdir? Daha net sorayım Hakan Bey size: Mesul şahsın na mevcut olmasının mesuliyeti kime aittir?.

İzmir halkını çok seviyorsanız, samimi iseniz bir zahmet o mesul şahıslara şunları iletiniz;

İzmir'e yapılan merkezi yatırım, nüfusuna ve ekonomik katkısına orantılı hale getirilmelidir."

Açıklamasının sonunda İzmir’e yönelik ekonomik ayrımcılığın son bulması çağrısında bulunan Özkan yarım kalan projelerin bitirilmesini kesintilerin durdurulmasını ve kentin hakkı olan payın artık verilmesini talep etti.

