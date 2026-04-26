Denizli’nin Kale ilçesinde yer alan İnceğiz Kanyonu, bu yıl artan su seviyesiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Doğal yapısıyla dikkat çeken kanyon, özellikle bahar aylarında farklı bir görünüme bürünüyor. Bölgeye gelenler, manzara karşısında uzun süre vakit geçiriyor.

Kemer Barajı’nı besleyen akarsuların binlerce yıl süren etkisiyle oluşan kanyon, dik kayalıkları ve derin yapısıyla öne çıkıyor. Bu doğal oluşum, ziyaretçilere hem görsel bir şölen sunuyor hem de keşif hissi uyandırıyor.

Tekne turlarıyla keşif imkanı

Kale Belediyesi tarafından düzenlenen tekne turları, kanyonun en çok ilgi gören etkinliklerinden biri haline gelmiş durumda. Yaklaşık 1,5 ila 2 saat süren turlar boyunca ziyaretçiler, dar geçitlerden ilerleyerek kayalıkların arasındaki doğal oluşumları yakından inceliyor.

Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kanyonun rengi daha canlı bir hale gelirken, ortaya çıkan görüntü kartpostalları aratmıyor. Özellikle hafta sonları bölgede yoğunluk gözlemleniyor.

Seyir noktası ziyaretçilerin uğrak yeri

Kanyonun en dikkat çeken bölümlerinden biri olan seyir tepesi, ziyaretçilerin en çok vakit geçirdiği alanların başında geliyor. Buradan bakıldığında kanyonun tamamı kuşbakışı izlenebiliyor. Gün doğumu ve gün batımında oluşan ışık oyunları ise manzarayı daha da etkileyici hale getiriyor.

Öte yandan, bölgedeki yürüyüş parkurları ve piknik alanları da doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için alternatif sunuyor. Zeytin ve incir ağaçlarıyla çevrili alan, sakin bir atmosfer sağlıyor.

Ulaşım ve artan ilgi dikkat çekiyor

Kale ilçe merkezine yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan kanyona, Denizli şehir merkezinden Tavas ve Kale güzergâhı üzerinden ulaşılıyor. Yolun son kısmında doğanın korunmuş olması, ziyaretçilere farklı bir deneyim sunuyor.

Tekne turlarının kişi başı ücretlerinin 200 ila 300 TL arasında değiştiği belirtilirken, özel tur fiyatlarının grup organizasyonlarına göre farklılık gösterdiği ifade ediliyor. Bölge esnafı ise artan ilgiden memnun.

Son yılların en yüksek su seviyesinin görüldüğü kanyon, bu sezon daha fazla ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor. Doğal yapısını büyük ölçüde koruyan bu alan, Ege’de doğa turizminin öne çıkan noktalarından biri olmaya devam ediyor. Ziyaret edenler için adeta unutulmıcak bir deneyim sunuyor.