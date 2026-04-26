İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan bir aile işletmesinde yaşanan tartışma hiç beklenmedik bir noktaya dönmüştü.

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi’nde kapı ve pencere sistemleri üzerine hizmet veren bir iş yerinde, iki kardeş arasındaki para meselesi kısa sürede silahlı çatışmaya evrilmişti.

Maddi anlaşmazlıklar kavgayı beraberinde getirdi

İşletme sahibi O.E. ile kendisiyle beraber çalışan kardeşi I.E. arasında çıkan sözlü tartışma, eski konuların açılmasıyla büyümüştü.

Çevredeki görgü tanıklarının ifadesine göre, maddi anlaşmazlık sebebiyle yükselen seslerin ardından ağabey O.E., yanındaki tabancayı çıkararak kardeşine karşı ateş etmeye başlamıştı.

Arada kalan işçi kurşunların hedefi oldu

Ortamı yumuşatmaya çalışan T.M. isimli işçi, seken mermilerin birinin ayağına denk gelmesiyle kanlar içinde yere yığılmıştı. Çevredeki diğer personelin ihbarı üzerine alana sağlık ekipleri sevk edilmişti.

Saldırgan kardeş cezaevine gönderildi

Yaralanan T.M., ilk müdahalesinin ardından Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Olayın sonrasında polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı O.E. ise emniyetteki sorgusunun bitmesiyle adliyeye sevk edilmişti.

Hakim karşısına çıkan O.E., "kasten yaralama" ve "silahlı tehdit" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.