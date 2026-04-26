Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, hafta sonu mesaisini Kültürpark’ta düzenlenen "MasterChef Şeflerin Rotası" etkinliğine ayırdı. İzmir Kültür AŞ’nin organize ettiği buluşmada Tugay sadece bir protokol ziyareti yapmadı önlüğünü takıp bizzat vatandaşlara servis yaptı.

Eski lunapark alanındaki kalabalık ikinci günde de azalmak bir yana, akşam saatlerine kadar artarak sürdü.

Başkandan şeflere teklif

"İzmir’e bir MasterChef çarşısı kurabiliriz"Etkinlikte yarışmacı şeflerle tek tek görüşen Tugay samimi bir diyalog başlattı. Şeflerin İzmir’de kalıcı olma isteğine ve dükkan açma hayallerine karşılık Başkan’dan ilginç bir teklif geldi. Tugay "Herkes İzmir’de bir yer açmak istiyor madem size özel bir MasterChef çarşısı inşa edelim" diyerek şeflerin bu ilgisine yeşil ışık yaktı. Şehrin bu tür etkinlikleri sevdiğini belirten Belediye Başkanı, benzer organizasyonların devam edeceği müjdesini de verdi.

Şeflerden İzmir’e tam not

Yarışmanın popüler isimlerinden Semihcan Temiz organizasyonun kusursuz işlediğini dile getirdi. Temiz belediye ekiplerinin her aşamada kendilerine destek olduğunu vurgularken "İzmir bizi çok sevdi, biz de İzmir’i sevdik" sözlerilye izmir ile aralarında oluşan bağı özetledi. Şeflerin hazırladığı özel tarifler, geleneksel İzmir mutfağıyla harmanlanınca stantların önünde uzun kuyruklar oluştu.

Cumartesi günü başlayan ve kentin gastronomi potansiyelini sergileyen festival çocuk alanları, müzik ve lezzet noktalarıyla İzmirlilere farklı bir deneyim sundu. Vatandaşlar hem şefleri yakından tanıma hem de televizyonda gördükleri yemekleri yerinde tatma şansını buldu.