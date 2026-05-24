Yaşam alanlarında yapay kimyasal spreyler sıkıp solumak istemeyen İzmirliler, aromatik kokulardan faydalanarak sineklerin eve girişini önleyen tamamen bitkisel formülleri hayata geçiriyor.

Evde Kolayca Hazırlanabilen Doğal Bariyer

Sinekleri yaşam alanınızdan uzak tutmak için yüksek bütçeli cihazlar almanıza gerek yok. Sadece bir adet limon ve birkaç adet bütün karanfil tanesiyle evinizde aşılmaz bir koku kalkanı kurabilirsiniz. Bu formül sineklerin yaşamına son vermiyor, sadece yaydığı keskin esans ile onları ortamdan uzaklaştırıyor.

Hazırlama yöntemi şu basamaklardan oluşuyor:

Pazardan aldığınız taze bir limonu tam ortasından iki parçaya kesin.

Yarım limonların açıkta kalan sulu kısımlarına 10 veya 15 adet karanfil tanesini batırın.

Hazırladığınız bu kokulu limonları küçük kâselere koyarak sineklerin geçiş rotalarına yerleştirin.

Pencere kenarları, mutfak tezgahı üstü ve açık balkon kapılarının önü bu kâseler için en doğru noktalardır.

Evcil Hayvan Sahiplerine Özel Sprey Önerisi

Limon dilimleri kuruyup etkisini kaybettikçe, yani ortalama 4 günde bir sistemi yenisiyle değiştirmelisiniz. Alternatif bir yöntem olarak; bir sprey şişesinin içine bir su bardağı su, bir su bardağı beyaz sirke ve birkaç damla nane yağı ekleyerek kapı çerçevelerinize sıkabilirsiniz. Ancak İzmir'de evinde kedi veya köpek besleyen hayvanseverlerin, nane yağının dostlarımız için toksik olabileceğini unutmaması ve bu spreyi evcil hayvanların erişemeyeceği yüksek alanlarda kullanması gerekiyor.