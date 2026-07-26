Son Mühür/Hüseyin Demir İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcuları tarih yazıyor. Başarıdan başarıya koşan İzmirli sporcular, Avrupa Gelişim Kupası’nda ülkemizi temsil edecek. Taha Eren Coşgun ve Emir Aracı, triatlet sporunda ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettiği madalyalarla İzmir’in gururu oluyor. İki başarılı sporcu Sırbistan’dan Avrupa Gelişim Kupası’nda yarışacak. Coşgun ile Aracı, Avrupa’dan madalya ile İzmir’e dönmek istiyor. Elit Erkekler kategorisinde yarışacak milli sporcularımıza organizasyonda İzmir BBSK antrenörü Alper Tolga Köksoy da milli takım antrenörü olarak eşlik edecek.

“İzmir triatlet sporunda tarih yazıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün Başkanı Berkan Alptekin, “Milli sporcularımıza ve antrenörümüze Avrupa Gelişim Kupası’nda başarılar diliyoruz. İki sporcumuzda İzmir’i ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecektir” dedi. İzmir, spor kenti olmasının yanında triatlet branşında önemli başarılara imza atıyor. İzmir Triatlet Federasyonu Temsilcisi Adnan Yahşi ve ekibi çalışmalarına devam ediyor. İzmir’in triatlette iklim, coğrafya ve kültür olarak uygun olmasından dolayı başarılı sporcular yetişiyor.