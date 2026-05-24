Süper Lig'de bu sezon Avrupa biletini kaçıran Göztepe, gözünü yeni dönemin kadro planlamasına dikti.

Ancak sarı-kırmızılı ekibin kapısı transfer dönemi öncesi fena çalınacak gibi duruyor. İzmir ekibinin savunmadaki sigortası Malcom Bokele, sergilediği istikrarlı performansla Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Son iki sezonda defans hattının vazgeçilmezi olan ve Kamerun Milli Takımı'na kadar yükselen 26 yaşındaki stoper için Almanya ve Fransa'dan ciddi teklifler var. Göztepe yönetimi ise oyuncunun gidişine tamamen kapalı değil. Masadaki rakamlar belirleyici olacak.

Bundesliga ve Ligue 1 ekipleri pusuda

Kariyer basamaklarını Fransa'da tırmanan, Bourg, Villefranche ve Bordeaux formaları giyen Bokele için eski tanıdıklar devrede. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Le Havre, Angers ve Toulouse, Kamerunlu oyuncuyu kadrosuna katmak için şimdiden hamle yapmaya başladı. Ancak transferde tek istekli Fransızlar değil. Almanya temsilcisi Augsburg, başarılı stoperi uzun süredir scout ekibiyle yakından takip ediyor.

Alman kulübünün, Göztepe’nin kapısını resmi bir teklifle çalmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında. Yönetim, tatmin edici bir bonservis bedeli ve sonraki satışları içeren bonuslar karşılığında bu transfere onay verebilir. Pazarlıklar çetin geçecek.

Defansın istikrar abidesi

Göztepe'ye 2024-2025 sezonu başında Bordeaux’dan transfer olan Bokele, ilk senesinde uyum sürecini jet hızıyla atlattı. O sezon Süper Lig’de 31 maça çıkan ve 2495 dakika sahada kalan oyuncu, skor yüküne de 1 golle katkı sağladı. Form grafiğini her geçen gün yükseltti. Geride bıraktığımız sezonda ise tam 30 maçta görev alıp 2652 dakika sahada kalırken, rakip fileleri 3 kez havalandırdı.

Sarı-Kırmızılılarda tek yolcu o değil

Göztepe’de bu yaz sadece Bokele için telefonlar çalmayacak. Takımın omurgasını oluşturan Brezilyalı golcü Juan, orta sahada dinamizmiyle dikkat çeken Nijeryalı Dennis, Tanzanyalı Miroshi, kalede güven veren Polonyalı Lis ve genç sağ kanat Arda Okan da Avrupa ile Süper Lig ekiplerinin transfer listesinde üst sıralarda yer alıyor.