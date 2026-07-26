Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir Belediyesi, bölgede etkisi hissedilen iklim krizi ve kuraklık sebebiyle süs havuzlarını az su tüketen bitkilerle tekrar tasarlamaya başladı.

Kent genelinde yaygınlaştırılan kurakçıl peyzaj düzenlemeleriyle su israfının önüne geçilmesi, aynı zamanda elektrik, bakım ve işçilik giderlerinin düşürülmesi amaçlanıyor.

Uygulama ilçe geneline yayılıyor

İlk olarak Sevgi Yolu’ndaki süs havuzunda hayata geçirilen proje, alınan sonuçların sonrasında ilçe genelindeki diğer bölgelere aktarıldı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, havuzların içini toprakla doldurarak kurak iklim koşullarına uyumlu bitki türleri dikti.

Doğal taşlar ve peyzaj ögeleriyle desteklenen alanlar, yüksek su tüketimine neden olan yapılar olmaktan çıkarılıp sürdürülebilir yeşil alanlara dönüştürüldü. Bu yöntemle su tüketiminin dışında temizlik, enerji ve periyodik bakım masraflarında da azalma sağlandı.

"Tasarrufu esas alan uygulamaları hayata geçiriyoruz"

İklim krizinin yerel yönetimleri yeni tedbirler almaya yönelttiğini söyleyen Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık,

"İklim değişikliğinin etkilerini artık hep birlikte yaşıyoruz. Azalan su kaynaklarımızı korumak için her alanda tasarrufu esas alan uygulamaları hayata geçiriyoruz. Kurakçıl peyzaj çalışmalarımızda bu anlayışın önemli bir parçası.

Süs havuzlarını çok az su isteyen, doğayla uyumlu yeşil alanlara dönüştürerek hem su israfını önlüyor hem de belediyemizin bakım maliyetlerini azaltıyoruz.

Hedefimiz, Gaziemir'in yeşil dokusunu korurken suyu daha verimli kullanan, iklim değişikliğine uyumlu bir kent oluşturmak." ifadelerini kullandı.