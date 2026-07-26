Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- Efes Selçuk Belediyesi, yaz aylarının en zahmetli ev işlerinden biri olan salça yapımını bu yıl da kolaylaştırıyor. Kadınların iş yükünü hafifletmek amacıyla yürütülen uygulama kapsamında salça sıkım makinesi, kent merkezinden köylere kadar geniş bir hatta hizmet verecek.

Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in öncülüğünde sürdürülen uygulama, 27 Temmuz’da Zeytinköy Mahallesi ile start alıyor. "Salçalık domatesler hazırlansın, kadınlar keyfine baksın" anlayışıyla yürütülen çalışma, Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek.

Takvim belli oldu: İlk durak Zeytinköy

Salça sıkım makinesi belirlenen takvime göre mahalle mahalle gezecek. Ekipler 27-28 Temmuz’da Zeytinköy’de, 29 Temmuz’da Merkez Mahalle’de, 30 Temmuz’da Barutçu’da ve 31 Temmuz’da Atatürk Mahallesi’nde mesai yapacak.

Ağustos ayı boyunca ise Cumhuriyet, Sultaniye, Çamlık, Acarlar, Belevi, Zafer, İsabey, 14 Mayıs, Gökçealan, Havutçulu ve Şirince mahallelerinde hizmet verilecek. Süreç, 27-28 Ağustos tarihlerinde merkez mahallelerden gelecek ek talepler doğrultusunda tamamlanacak.

Talepler SELBİM ve muhtarlıklar üzerinden alınacak

Kışlık hazırlıklarını zahmetsizce tamamlamak isteyen vatandaşlar, bulundukları mahalledeki hizmet günlerini muhtarlıklardan takip edebilecek.

Sıkım hizmetinden yararlanmak isteyenler detaylı bilgi ve randevu için 444 8 892 numaralı SELBİM hattını veya 0533 814 33 37 numaralı WhatsApp iletişim hattını kullanabilecek.