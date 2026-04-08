Son Mühür/ Yağmur Daştan- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı, İzmir’de mülkiyeti kendisine ait 22 adet taşınmazı açık artırma usulüyle satışa çıkardığını duyurdu. İzmir’in Bergama, Bayındır, Konak, Çeşme ve Seferihisar ilçelerinde bulunan taşınmazların toplam muhammen bedeli ise tam 1 milyar 484 milyon 577 bin 100 TL.

Bergama’da çok sayıda ticari alan

Satış listesinin büyük bir bölümünü Bergama ilçesi Ertuğrul Mahallesi’nde bulunan ticari alanlar oluşturdu. Ada 1626, Parsel 1 üzerinde konumlanan ve "İş Yeri Zemin Kat" niteliği taşıyan çok sayıda bağımsız bölüm satış listesinde yer aldı. Bu taşınmazların muhammen bedelleri 1 milyon 797 bin TL ile 4 milyon 868 bin TL arasında değişkenlik gösterirken; Bergama’daki ihalelerin başlangıç tarihleri 7 Mayıs ve 11 Mayıs 2026 olarak belirlendi.

Turizm ve kültür tesisleri listede

Listenin en yüksek bedelli taşınmazları turistik potansiyeli yüksek ilçelerde yer aldı. Çeşme 16 Eylül Mahallesi’nde yer alan 13 bin 382 metrekarelik "Turizm Tesis Alanı" niteliğindeki arsa, 420 milyon TL muhammen bedel ile ihalenin en dikkati çeken parçası oldu. Aynı mahallede yer alan diğer iki "Günübirlik Tesis Alanı" ise sırasıyla 50 milyon TL ve 75 milyon TL bedelle satış listesinde yer aldı.

Konak Umurbey Mahallesi’nde bulunan 7 bin 960 metrekarelik "Ticaret + Turizm + Kültür Alanı" ise 640 milyon 62 bin TL ile listenin en pahalı taşınmazı olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Seferihisar Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 9 bin metrekarelik "Turizm Tesis Alanı - Termal Kür Tesis Alanı" nitelikli arsa 184 milyon TL bedelle listede yer aldı.

Tarım ve eğitim alanları da listede

Satış kapsamında sadece ticari ve turistik alanlar değil, farklı nitelikteki taşınmazlar da ihalede yer aldı. Bayındır Karaveliler Mahallesi’nde 53 bin 604 metrekarelik devasa "Zeytin Aşılı Tarla" 96 milyon 487 bin TL bedelle satışa sunulurken, Bayraklı Osmangazi’de bulunan bin 259 metrekarelik "Özel Eğitim Alanı" ise 415 milyon TL tahmini satış değeriyle dikkati çekti.

Nisan’ın sonunda başvurular başlıyor

İlgili taşınmazlar için başvuru sürecinin 24 Nisan 2026 tarihinde başlayacağı duyuruldu. Bayındır, Bayraklı ve Bergama’nın bir kısmındaki taşınmazlar için son başvuru tarihi 5 Mayıs 2026 olarak belirlenirken; Çeşme, Konak, Seferihisar ve Bergama’nın diğer bölümleri için son başvuru tarihi 7 Mayıs 2026 olarak ilan edildi.