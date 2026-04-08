Son Mühür- İZSU verilerine göre 08 Nisan 2026 Çarşamba günü İzmir’in birçok ilçesinde ana boru arızaları ve bakım çalışmaları nedeniyle geçici su kesintileri yaşanacak.

Aliağa’nın Örnekkent Mahallesi’nde 09.17 ile 11.17 saatleri arasında yaklaşık 2 saatlik kesinti uygulanacak.

Bayındır’da Bıyıklar, Camii, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Kurt, Yeni ve Yenice mahallelerinde 09.30-12.00 saatleri arasında su verilemeyecek.

Buca’da Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar mahallelerinde 09.10-10.10 saatleri arasında 1 saatlik kesinti planlanırken,

Kınık Fatih ve Türkcedit mahallelerinde 08.35-11.35 saatleri arasında 3 saatlik kesinti öngörüldü.

Konak’ta Güneş, Kestelli, Uğur ve Yenigün mahallelerinde 09.46-11.46 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

Menderes Çakaltepe Mahallesi’nde 09.41-12.41 saatleri arasında 3 saatlik kesinti uygulanacak.

Menemen’de Cumhuriyet, Kemal Atatürk ve Ulus mahallelerinde 09.53-12.54 saatleri arasında; Ayvacık Mahallesi’nde ise 08.31-11.31 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak.

Ödemiş’in Konaklı Mahallesi’nde ise 04.04.2026 saat 14.01’den 08.04.2026 saat 23.59’a kadar yaklaşık 106 saat süren kesinti uygulanacak.

Gece planlı çalışmalar

İZSU ayrıca içme suyu terfi ve pompa istasyonlarında eski ekipmanların yenilenmesi kapsamında gece saatlerinde de planlı kesintiler yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda Bornova’nın Zafer, Merkez, Serintepe ve Çamkule mahallelerinde 20.00-07.00 saatleri arasında; Buca Mustafa Kemal Mahallesi’nde ise 21.00-09.00 saatleri arasında su kesintisi uygulanacak.