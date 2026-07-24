Aliağa'nın gururu olan genç taekwondocu Merve Nisa Mızrak, ay-yıldızlı formayla uluslararası alanda boy göstermeye hazırlanıyor. Türkiye Taekwondo Milli Takımı adına 31 Temmuz - 2 Ağustos 2026 tarihleri arasında Gürcistan’ın Batum kentinde düzenlenecek Batumi Open 2026 Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda piste çıkacak olan Mızrak, zorlu müsabakalar öncesinde moral depolamak amacıyla Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ile bir araya geldi.

İstikrarlı performansı Milli Takım kapısını açtı

Son 1 yıldır milli takım antrenörlerinin takibinde olan Merve Nisa Mızrak, sergilediği istikrarlı performansla milli takıma seçildi. Geçtiğimiz yıl uluslararası organizasyonlarda dereceye giren ve bu yıl da ulusal şampiyonalarda başarılı maçlar çıkaran genç sporcu, Batumi Open 2026’da yıldız (Cadet) kadınlar 55 kilogram kategorisinde Türkiye’yi ve Aliağa Gençlik Merkezi Spor Kulübü’nü temsil etme hakkı kazandı.

Başkan Acar başarılar diledi

Şampiyona öncesi gerçekleşen ziyarette Merve Nisa Mızrak’a, AGM Spor Kulübü Başkanı Mustafa Bora ve Antrenör Ziya Cönge eşlik etti. Milli takıma seçilen genç sporcuyu kutlayan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Gençlerimizin Aliağa’da yetişerek ay-yıldızlı formayla ülkemizi temsil etmesi bizler için büyük bir gurur. Batum’da ülkemizi ve Aliağamızı en güzel şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyor, kendisine ve Milli Takımımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aliağa Belediyesi taekwondo ve milli takım antrenörü Ziya Cönge ise spora verilen desteğin başarıyı getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Aliağamızdan bir sporcumuzu daha Türkiye Taekwondo Milli Takımı’na kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Merve Nisa’nın gelişimini adım adım takip ettik. Kendisini önümüzdeki yıllarda Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi temsil ederken göreceğimize yürekten inanıyoruz. Ulusal ve uluslararası arenada elde ettiğimiz başarıların her geçen gün artmasında, sahip olduğumuz modern tesislerin yanı sıra Aliağa Belediye Başkanımız Sayın Serkan Acar’ın kulübümüze ve sporcularımıza verdiği destek en önemli etkenlerden biridir. Kendilerine spora ve sporcuya sağladıkları katkılar için teşekkür ediyoruz."