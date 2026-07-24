Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul'da işlemlerini sürdüren İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (IZMDC.E) paylarına yönelik yeni bir tedbir kararını gündeme getirdi. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde uygulamaya konulan düzenleme çerçevesinde şirket hisselerinde belirli işlemler geçici süreyle sınırlandırılmış oldu.

Karar çerçevesinde, 27 Temmuz 2026 seans başlangıcından 26 Ağustos 2026 seans sonuna kadar IZMDC.E payları açığa satış ve kredili işlemlere konu olmayacak.

Bir ay boyunca uygulanacak!

SPK'nın piyasalardaki olağan dışı fiyat ve işlem hareketlerini sınırlandırmak için devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi çerçevesinde alınan karar, yaklaşık bir aylık süreyi baz alıyor.

Sert değer kaybı yaşandı!

Tedbir kararının gündemde olduğu işlem gününde İzmir Demir Çelik hisselerinde dikkat çeken bir geri çekilme meydana geldi.

Şirketin Borsa İstanbul'da işlem görmekte olan payları gün içinde yaklaşık yüzde 10 değer kaybı yaşayarak 12,16 TL seviyesine kadar gerilemiş oldu. Hissedeki sert hareket, SPK'nın VBTS çerçevesinde tedbir kararı almasının ardından yatırımcıların odağındaki gelişmeler arasında kendine yer buldu.

Aliağa'da faaliyetlerini sürdürüyor!

İzmir Aliağa'da üretim faaliyetlerini devam ettiren İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş., demir-çelik sektöründe faaliyetlerini sürdüren önemli sanayi kuruluşları arasında bulunuyor.