İzmir’in Karabağlar ve Buca ilçeleri arasında bulunan Karabağlar Sanayi Sitesi’nde boş alanlara bırakılmış olan atıklar sebebiyle bölge adeta açık çöplük olmuş durumda. Sanayi esnafı ve çevrede bulunan vatandaşlar, uzun süredir süren çevre kirliliğinin çözülmesini talep ederken yetkililere denetim çağrısı gerçekleştirildi.

Sanayi sitesi çevresinde bulunan bazı boş arazilere dökülen inşaat molozları, evsel atıklar ve çeşitli çöpler sebebiyle bölgede kötü koku meydana gelirken, görüntü kirliliği de her geçen gün artmakta. Özellikle Buca Seyhan Mahallesi 611 Sokak çevresi ile Aydın Hatboyu Caddesi ve 716 Sokak yakınlarında biriken atıklar gözlerden kaçmıyor.

Bölge halkı, atıkların belli aralıklarla yakıldığını ve çıkan alevlerin çevredeki iş yerleri ile park halindeki araçlar için tehlike yarattığını ifade ediyor.

“Son iki yılda daha da arttı”

Yaklaşık 16 yıldır bölgede faaliyetlerini sürdüren sanayi esnafı Fehim Güneş, son yıllarda atık sorununun ciddi boyutlara ulaştığını ifade etti. Sadece sanayi esnafının değil, farklı ilçelerden gelen kişilerin de bölgeye kaçak şekilde moloz döktüğünü öne süren Güneş, denetim eksikliğine vurgu yaptı.

Park alanı çöplük oldu!

Nakliyecilik işiyle uğraşan Eşref Hellaç ise atıkların biriktiği alanın daha önce otopark olarak yapılmak istendiğini ancak çöpler sebebiyle kullanılamaz hale geldiğini ifade etti. Araçlarını park etmekte büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Hellaç, bölgenin düzenli temizlenmediğini iddia etti.

Hellaç, “Burada artık çöplerin içinde çalışıyoruz. Bu görüntüler sanayi sitesine yakışmıyor” ifadelerini kullandı.