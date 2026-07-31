Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi ile İnci Vakfı yan yana geldi, ortaya "Kod'inci Robotik Kodlama Atölyeleri" çıktı. Sürdürülebilirlik ve İnovasyon Merkezi çatısı altında yapılan derslere mahalleli çocukların ilgisi yüksek.

Kurs tamamen ücretsiz ve o şekilde devam edecek.

Hedef kitle ise 9 ile 14 yaş arası çocuklar. Atölyeye gelen minikler algoritma ne demek, sensör nasıl çalışır ya da bir robot sıfırdan nasıl kurulur, bunları öğreniyor. Mesele sadece kod yazmak değil tabii. Amaç, çocuklara problem çözme yeteneği katmak.

2025’ten bu yana 151 çocuk faydalandı

Atölye kapılarını açtığından bu yana kayıtlara geçen öğrenci sayısı 151'i buldu.

Buca Belediye Başkan Vekili Hüseyin Benzer de konuya dair bir değerlendirme yaptı. Fırsat eşitliğine dikkat çeken Benzer, şu sözleri kaydetti:

"Eğitimlerimizle çocuklarımıza erken yaşta analitik bir bakış açısı kazandırırken, teknoloji okuryazarlığı yüksek bireyler olarak yetişmelerine öncülük ediyoruz. Çocuklarımıza küçük yaşta bilim ve teknoloji imkânı sunarak eğitimde fırsat eşitliği vizyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğiz."

Okullar açılsa da ara verilmeyecek

Özellikle yaz aylarında başvuru sayısı beklenenin üzerindeydi. Belediye de çözümü programı uzatmakta buldu. Okulların açılmasıyla birlikte dersler durmayacak. Eğitim saatleri çocukların okul programına göre okul sonrasına ayarlanacak, yeni gruplarla yola devam edilecek.

