Son Mühür / Atakan Başpehlivan Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, Yavuz Ağıralioğlu’nun dün gerçekleşen İzmir programının yansımaları ile ilgili Son Mühür’e açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulunarak, teşkilat olarak seçim sürecini başlattıklarını duyurdu.

Hüseyin Çakır: İzmir ve Türkiye bir çıkış yolu arıyor

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu’nun, İzmir programının vatandaşlardan çok olumlu geri dönüş aldığını belirten Hüseyin Çakır, Türkiye’nin ve İzmir’in bir çıkış yolu aradığının altını çizerek, “Biz Pazar günü seçim otobüsümüze bindik.

Genel Başkanımız Yavuz Ağıralioğlu, Vatan Marşı eşliğinde halkı selamladı. Sahil kenarında oturan insanlar genel başkanımıza el salladılar. İzmir ve Türkiye bir çıkış yolu arıyor. Ben Anahtar Partisi teşkilatı olarak bu işi halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.

“Seçim sürecinde oylarımız daha da artacak”

Son olarak, anketlere göre yüzde 5-6 bandında oy potansiyellerinin olduğunu ifade eden Anahtar Parti İzmir İl Başkanı Hüseyin Çakır, seçim sürecinde oylarının daha çok artacağını öne sürerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Bize şu an anketlerde 5-6 bandında oy alıyoruz. Seçim sürecinde oyumuzun daha da artacağını düşünüyoruz. Dün bizim Karşıyaka’da doldurduğumuz salonu İzmir’de birçok siyasi parti dolduramazdı. Bizim Türkiye’de seçim kampanyamız başlamıştır. İzmir’in ve Türkiye’nin iradesi Yavuz Başkan’dan yanadır. İnşallah seçimlerde istediğimiz sonuçları alacağız”