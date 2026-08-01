Yaz aylarının korkutan kabusu yangınlar memleketi sarmışken şimdi yeni adres İzmir’in Buca ilçesi oldu. Yangın, Buca ilçesinde ormanlık alanda saat 12.47'de çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Hem havadan hem karadan müdahale!

Yangının çıktığı bölgeye hem havadan hem karadan müdahele için ekipler sevk edildi. Ekipler alevlere, 3 uçak, 5 helikopter, 20 arazöz ve 2 dozerle havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.