Son Mühür- İzmir, sanat dolu bir geceye daha tanıklık etti. İmece Dostluk Dayanışma Derneği’nce organize edilen, 3K Karaburun Kavimler Kapısı Tiyatro Atölyesi tarafından hazırlanan “Martı & Maria”, Konak Belediyesi Alsancak Türkan Saylan Kültür Sanat Merkezi’nde 28. kez sahnelenerek izleyiciyle buluştu.

Yoğun katılım nedeniyle salon tıklım tıklım dolarken, “Kadın Cinayetleri Politiktir” pankartı dikkat çeken salona artan talep üzerine ek koltuk yerleştirilmek zorunda kaldı.



Yönetmenliğini Şıh Ali Yalçıner’in üstlendiği, tiyatro sanatçısı Mürüvvet Barış’ın tek kişilik performansıyla sahneye taşınan oyun, tarihsel alt yapısıyla da dikkat çekti.

Eser, Mustafa Suphi ve yoldaşlarının 1921'de Karadeniz’in serin sularında katledilmesinin ardından eşi Maria Suphi’nin maruz kaldığı şiddet, esaret ve katledilme sürecini merkezine alıyor.

Toplumun kanayan yarası...



“Kadın cinayetleri politiktir” vurgusuyla sahnelenen eser; Maria Suphi’den Cumartesi Anneleri’ne, Madımak’ta yaşamını yitiren Hollandalı antropolog Corina’dan, Van’da öldürülen üniversite öğrencisi Rojin’e ve Diyarbakır’da katledilen Narin’e kadar uzanan geniş bir toplumsal belleği sahneye taşıyor.



Bu yönüyle oyun, geçmiş ile bugün arasında güçlü bir bağ kurarak kadınlara yönelik şiddetin sürekliliğine dikkat çekiyor.

Gösterim sonunda oyunu izlemeye gelen kadınlar sahneye çıkarak hep birlikte “Kadınlar vardır, kadınlar her yerde kadınlar” şarkısını söyledi. Bu an, gecenin en etkileyici anlarından biri olarak hafızalara kazındı.