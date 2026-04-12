Son Mühür/ Beste Temel- CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi parti turları kapsamında gerçekleştirdiği SOL Parti ziyaretinin ardından, SOL Parti Sözcüsü İsmail Hakkı Tombul önemli açıklamalarda bulundu. Son Mühür Ankara Temsilcisi Dilek Ataseven Yüzer’in sorularını yanıtlayan Tombul, Türkiye’nin önündeki tarihsel sürece dikkat çekerek muhalefete "güç birliği" mesajı verdi.

"Tarihsel görev: Tek adam rejiminden kurtulmak"

Türkiye’nin siyasi geleceğine dair öngörülerini paylaşan İsmail Hakkı Tombul, en geç 2027’nin sonbaharında bir seçim sandığının halkın önüne geleceğini belirtti. Bu seçimin basit bir tercih değil, bir varoluş mücadelesi olduğunu vurgulayan Tombul, "Ya bu tek adam rejiminden kurtulup nefes alacağız ya da çok daha ağır koşullara mahkum olacağız. Bugünün tarihsel görevi; bu rejimden zarar gören tüm kesimlerin rekabeti bir kenara bırakıp dayanışma içinde yan yana gelmesidir," dedi.

Sadece partiler değil, toplumsal muhalefet birleşmeli

Özgür Özel’in yürüttüğü diyalog trafiğini değerli bulduğunu ifade eden Tombul, ancak gerçek başarının sadece siyasi partilerin temaslarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini savundu. Muhalefetin kapsamının genişletilmesi gerektiğini belirten SOL Parti Sözcüsü, şu ifadeleri kullandı:

"Sorun sadece partilerin yan yana gelmesi değil; emeklilerin, işçilerin, kadınların ve gençlerin örgütlü mücadelesinin birleşmesidir. Bir yanda partiler, diğer yanda toplumsal örgütler... İkisi birbirini bütünlemeli. Mücadele eden herkesi yan yana getirebilirsek ancak o zaman kazanabiliriz."

"Rusya-vari seçim senaryosuna geçit vermeyeceğiz"

İktidar kanadından gelen "erken seçim gündemimizde yok" açıklamalarını değerlendiren Tombul, AK Parti’nin stratejik bir takvim yürüttüğünü iddia etti. Seçimin Erdoğan’ın yeniden adaylığını yasal zemine oturtmak amacıyla 2027 Kasım ayına çekilebileceğini belirten Tombul, muhalefeti uyardı:

"İktidarın arzusu, 2027’ye kadar muhalefeti parçalayıp etkisizleştirerek sandığı sembolik bir hale getirmek. Rusya-vari, sonucu önceden belli bir seçim istiyorlar. Bunu engellemenin tek yolu, bugünden itibaren toplumda 'yeter artık' duygusunu örgütlemek ve mücadeleyi büyütmektir. Sandığı bekleyerek zaman kaybedersek kazanma şansımız kalmaz."

"Farklılıkları değil, ortaklıkları öne çıkaralım"

Röportajın sonunda topluma net bir çağrıda bulunan İsmail Hakkı Tombul, SOL Parti’nin "Birleşik Muhalefet" stratejisinin temel taşlarını özetledi. Türkiye’nin öncelikli sorununun sistem değişikliği olduğunu belirten Tombul, "Biz artık bu rejim altında yaşamak istemiyoruz. Gelin, farklılıklarımızı en aza indirip ortaklıklarımızı öne çıkaralım. Bu rejimden kurtulduktan sonra nasıl bir Türkiye kuracağımızı yine hep birlikte konuşuruz. Ama bugün ilk hedef, bu rejimi göndermek olmalı," diyerek sözlerini noktaladı.