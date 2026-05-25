SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Bursa'da iş insanlarını bağ evinde rehin tutarak zorla çek imzalatan ve tahsil ettikleri milyonlarca liralık çekleri tekrar icraya veren çete çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Yağma' suçu işleyen organize bir şebekeyi çökertmek için düğmeye bastı. Bursa ve İstanbul'da belirlenen adreslere Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı şafak operasyonları düzenlendi. Yakalanan şebekenin lideri M.D. ile adamları kıskıvrak yakalandı.

İş İnsanlarına Bağ Evinde Kabusu Yaşattılar

Şebekenin emniyet sorgusunda kan donduran detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre şüpheliler; Gemlik ilçesinde et kombine ticareti yapan iş insanlarını hedef aldı. 'Alacak-verecek' bahanesiyle kurbanlarını tuzağa düşüren çete üyeleri, iş insanlarını bir bağ evinde zorla tutarak işkence yaptıkları iddia edildi. Çete üyelerinin, bağ evinde rehin tuttukları iş insanlarını ölümle tehdit ederek toplamda yaklaşık 33 milyonluk çekleri zorla imzalattıkları ve tahsil etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Tahsil Ettikleri Çekleri İcraya Verdiler

Operasyonun en çarpıcı detayı ise örgüt piramidinin tepesindeki isim oldu. Yapılan incelemelerde suç örgütünün liderliğini Avukat M.D.’nin yaptığı belirlendi. Örgütün uyguladığı akıl almaz yöntem ise pes dedirtti. Hukuki boşlukları ve süreçleri iyi bilen şebekenin, iş insanlarından tehditle tahsil ettikleri milyonlarca liralık çekleri, hiçbir şey olmamış gibi tekrar icra yoluyla tahsil etmeye çalıştıkları tespit edildi. Bu sayede mağdurları çift taraflı kıskaca aldıkları belirlendi.

Çete Lideri Avukat İle Adamları Tutuklandı

Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında örgüt lideri Avukat M.D., cezaevi firarisi M.S. ve diğer şüpheliler M.S., K.K., C.S. ile T.I.'nın da bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.